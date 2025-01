Governo inaugura Estação CCR das Artes com apresentação gratuita

O Governo de São Paulo inaugura no aniversário da capital paulista, comemorado neste sábado (25), a Estação CCR das Artes. Localizado no Complexo Cultural Júlio Prestes, que também abriga a Sala São Paulo, o novo equipamento cultural tem capacidade para uma plateia de até 543 pessoas e palco com 160 m2, ambos moduláveis. O espaço abre as portas ao público, às 20h, com uma programação gratuita.

O espetáculo de abertura “As Artes na Estação”, cujo tema são os encontros e desencontros nas estações de trem, já reflete essa variedade, unindo música popular e erudita, dança, poesia e circo. Ao longo do ano, o espaço receberá diferentes expressões artísticas, entre músicas clássica e popular, dança, teatro, literatura e cinema, além de atividades educacionais e socioculturais.

“O projeto da Estação CCR das Artes demonstra como a colaboração entre o poder público, organizações culturais e a iniciativa privada é fundamental para impulsionar a cultura e transformar a cidade. Parcerias como esta são essenciais para a revitalização do Centro de São Paulo e para ampliar o acesso à cultura, oferecendo espaços de qualidade para a população e promovendo um impacto positivo tanto cultural quanto econômico”, destaca a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

A transformação deste patrimônio histórico em sala de espetáculos foi feita por meio de uma parceria da Fundação Osesp com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com o Governo Federal e Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e com o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, também via Lei Rouanet.

“Com uma programação cultural eclética, a Estação CCR das Artes tem como missão formar novas plateias, atingindo um público bastante amplo, o que está profundamente conectado com um dos pilares da atuação do Instituto CCR — democratizar o acesso à cultura. Além disso, a requalificação deste espaço contribui para a revitalização do Centro de São Paulo e valoriza ainda mais a Estação Júlio Prestes, um patrimônio histórico da capital paulista e do Brasil que está sendo restaurado pelo Grupo CCR”, afirma o CEO da Companhia, Miguel Setas.

O contrato de patrocínio institucional para manutenção do espaço firmado pela Fundação Osesp com o Grupo CCR, que também é responsável pela inédita restauração da histórica Estação Júlio Prestes, foi oficializado em uma cerimônia no último dia 16 de dezembro, com duração inicial de três anos.

O espetáculo de estreia neste sábado (25) conta com a cantora Virgínia Rosa, a São Paulo Companhia de Dança, o Coro Acadêmico da Osesp, um Quarteto de Cordas formado por músicos da Osesp, o acordeonista Toninho Ferragutti, um ensemble da São Paulo Big Band, a pianista Juliana Ripke e a companhia Mundo do Circo. Toda a programação é gratuita. Os ingressos começaram a ser distribuídos na terça-feira (21), no site da Sala São Paulo.

SERVIÇO

25 de janeiro, sábado, às 20h00

Endereço: Sala São Paulo – Estação CCR das Artes | Praça Júlio Prestes, 16, Luz

Ingressos: Gratuito (terça, 21/jan, a partir das 12h)