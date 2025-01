Estação CCR das Artes abre à população no aniversário de São Paulo

Estação CCR das Artes é o nome da nova sala de espetáculos e eventos da cidade de São Paulo. Com vocação artística versátil, plateia para até 543 pessoas e palco com 160 m2, ambos moduláveis, o espaço localizado no Complexo Cultural Júlio Prestes, que também abriga a Sala São Paulo, será aberto ao público no próximo sábado (25/jan), às 20h, data em que se comemora o aniversário de 471 anos de São Paulo. Gratuitos, os ingressos para o evento de inauguração serão distribuídos nesta terça-feira (21/jan), a partir do meio-dia, no site da Sala São Paulo.

A cerimônia oficial de abertura da Estação CCR das Artes contará com a presença de representantes do Ministério da Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, da Fundação Osesp e do Grupo CCR, e será reservada a convidados. Às 20h, as portas serão abertas ao público, que assistirá ao espetáculo As artes na Estação, que une música, dança, poesia e circo e é inspirado nos trens da Estação Júlio Prestes, que podem ser vistos chegando e partindo pelo vidro lateral da Estação CCR das Artes — a sala ocupa o saguão onde, no passado, eram vendidos os bilhetes de trem.

Um presente para a cidade, o novo espaço cultural receberá ao longo do ano diferentes expressões artísticas, entre músicas clássica e popular, dança, teatro, literatura e cinema, além de atividades educacionais e socioculturais. A Estação CCR das Artes tem o objetivo de reforçar o compromisso da Fundação Osesp em atuar como um reflexo da sociedade plural e dinâmica em que vivemos, e fortalecer toda a cadeia de pessoas que experienciam ou vivenciam o que oferecemos. A transformação deste patrimônio histórico em sala de espetáculos foi feita graças à parceria da Fundação Osesp com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com o Governo Federal e Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e com o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, também via Lei Rouanet.

A iniciativa reafirma o compromisso destas instituições com a revitalização urbana do Centro de São Paulo e a democratização do acesso à cultura. “O projeto da Estação CCR das Artes demonstra como a colaboração entre o poder público, organizações culturais e a iniciativa privada é fundamental para impulsionar a cultura e transformar a cidade. Parcerias como esta são essenciais para a revitalização do Centro de São Paulo e para ampliar o acesso à cultura, oferecendo espaços de qualidade para a população e promovendo um impacto positivo tanto cultural quanto econômico”, destaca a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

O contrato de patrocínio institucional para manutenção do espaço firmado pela Fundação Osesp com o Grupo CCR, que também é responsável pela inédita restauração da histórica Estação Júlio Prestes, foi oficializado em uma cerimônia no último dia 16 de dezembro, com duração inicial de três anos.

“Com uma programação cultural eclética, a Estação CCR das Artes tem como missão formar novas plateias, atingindo um público bastante amplo, o que está profundamente conectado com um dos pilares da atuação do Instituto CCR — democratizar o acesso à cultura. Além disso, a requalificação deste espaço contribui para a revitalização do Centro de São Paulo e valoriza ainda mais a Estação Júlio Prestes, um patrimônio histórico da capital paulista e do Brasil que está sendo restaurado pelo Grupo CCR”, afirma o CEO da Companhia, Miguel Setas.

Espetáculo de inauguração

Com narração do ator Odilon Wagner, a apresentação deste sábado (25/jan) reúne a cantora Virginia Rosa, o acordeonista Toninho Ferragutti, a São Paulo Big Band Ensemble, a São Paulo Companhia de Dança, um quarteto de cordas formado por músicos da Osesp, o Coro Acadêmico da Osesp, a pianista Juliana Ripke e a companhia Mundo do Circo. As estações de trem, os trilhos, os vagões, os encontros e as despedidas de quem usa ou já usou esse meio de transporte tão simbólico para a cidade estarão presentes em músicas e poemas de nomes como Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim, Milton Nascimento, Francisco Mignone, Chico Buarque, Adoniran Barbosa e Oswald de Andrade.

“O trem imaginário — descarrilado do trilho de caminhos óbvios, estreitos e tortuosos — agora pertence a todas as artes performáticas. O destino dessas tantas viagens, ora desafiadoras e abruptas, ora tranquilas e planejadas, agora é a estação da dança, da música, do teatro, do cinema… O importante para nós é que seja o destino das artes, da diversidade, de tanta história e memória, e de tanto futuro. A ideia é o compartilhamento e a promoção da cocriação dos movimentos artísticos, com a nossa cultura e com o que São Paulo simboliza: inovação”, conta Marcelo Lopes, Diretor Executivo da Fundação Osesp e responsável pela concepção artística do espetáculo.



Com projeto arquitetônico do escritório Dupré Arquitetura, de Nelson Dupré — profissional que também foi responsável pelo consagrado projeto de restauro da Sala São Paulo, inaugurada em 9 de julho de 1999 —, a Estação CCR das Artes ocupa o antigo concourse da Estação Júlio Prestes, que ainda preserva sua arquitetura original, com vitrais coloridos da tradicional Casa Conrado e três imponentes lustres. O local torna-se, assim, parte do Complexo Cultural Júlio Prestes, que abriga também a Sala São Paulo — sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, do Coro da Osesp e da Academia de Música —, a São Paulo Escola de Dança, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, a Estação Pinacoteca e a Emesp Tom Jobim.

A ideia de transformar o concourse da Estação Júlio Prestes em um espaço voltado às artes é mais antiga do que a própria Sala São Paulo. Ainda em 1995, a Secretaria da Cultura do Estado promoveu uma apresentação da Osesp nessa área — que depois viria a ser chamada de Estação das Artes —, onde originalmente eram vendidos os bilhetes ferroviários. O concerto, que celebrava a recente restauração do espaço, funcionou também como um teste, realizado no contexto de um projeto do maestro Eleazar de Carvalho, que por 23 anos esteve à frente Osesp, com o então Secretário da Cultura, Marcos Mendonça.

Com regência de Eleazar, a apresentação contou com a presença do engenheiro Mário Garcia, que naquele período participava do esforço para encontrar uma sede para a Osesp que fosse ideal no quesito acústica. Em 1997, um ano após a morte de Eleazar, foi decidido que o jardim de inverno da Estação Júlio Prestes, com área ainda maior que a do concourse, seria o local perfeito para uma grande sala de concertos. Finalmente, 25 anos após a inauguração da casa de concertos, a Fundação Osesp liderou os esforços que culminaram na criação do novo espaço. “A entrega desse novo espaço, plural e dedicado às artes, é mais um passo da Fundação Osesp na sua vocação de prover cultura de qualidade e acessível a São Paulo e ao país, com a participação da sociedade civil através de uma gestão responsável e transparente”, afirma o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Osesp, Pedro Parente.

“O Grupo CCR tem como propósito melhorar a vida das pessoas através da mobilidade, e entendemos que mobilidade vai além do transporte. Mobilidade se dá quando levamos arte e cultura às pessoas, catalisando a mobilidade social. O Instituto CCR tem focado os seus esforços em prol da democratização do acesso à cultura, e o projeto da Estação CCR das Artes materializa este movimento, conectado com o nosso objetivo de investir R$ 750 milhões em projetos de impacto social até 2035”, afirma a presidente do Instituto CCR, Renata Ruggiero.

SERVIÇO

25 de janeiro, sábado, às 20h00

Endereço: Sala São Paulo – Estação CCR das Artes | Praça Júlio Prestes, 16, Luz

Taxa de ocupação limite: 543 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Gratuito

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Estacionamento: R$ 39,00 (noturno e sábado à tarde) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.