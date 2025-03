Frente fria perde força em SP, mas pancadas de chuva ainda podem ocorrer, diz Defesa Civil

A frente fria que atuaria no estado de São Paulo sofreu uma diminuição significativa em sua intensidade na noite deste domingo (9), resultando em uma redução das instabilidades climáticas em diversas regiões. Apesar disso, a possibilidade de chuvas intermitentes permanece, especialmente em áreas isoladas ao longo da semana.

No dia de hoje, segunda-feira (10), os efeitos da frente fria ainda são sentidos, trazendo chuvas ocasionais nas regiões leste e central do estado. Com a aproximação da terça-feira (11), espera-se que o sistema atmosférico comece a se afastar, embora ainda haja condições propícias para a formação de pancadas de chuva isoladas, que poderão ser acompanhadas por raios e ventos fortes.

À medida que a semana avança, na quarta-feira (12), as condições climáticas deverão retornar ao padrão típico do verão, com temperaturas elevadas durante o dia seguidas por chuvas no período da tarde. Na quinta-feira (13), uma nova frente fria proveniente da região Sul do Brasil deverá avançar em direção ao leste paulista, aumentando as chances de precipitação moderada.

Diante dessa situação climática, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de temporais e ressalta a importância da população estar atenta aos avisos meteorológicos. O Gabinete de Crise, que congrega agências reguladoras de serviços essenciais como energia elétrica, abastecimento de água e infraestrutura rodoviária, além do Corpo de Bombeiros, segue em operação preventiva.

Calor Intenso no Domingo

O calor extremo registrado no domingo (9) levou a Defesa Civil do Estado de São Paulo a implementar um programa de distribuição de água potável para a população entre 11h e 15h em várias localidades. Na capital, o Parque Ibirapuera foi um dos locais escolhidos para essa ação, que também se estendeu a cidades como Bebedouro, Bauru, Presidente Prudente, São Caetano do Sul, Itatiba e Santo Antônio do Aracanguá.

Esta foi a primeira vez que a Defesa Civil emitiu um alerta severo referente à onda de calor no estado. Cidadãos dos municípios de Presidente Prudente e Araçatuba, localizados na região oeste paulista, receberam notificações via celular na última sexta-feira (7).