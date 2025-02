Cuidados para garantir o bem-estar em dias de calor extremo

Em apenas dois meses, o Brasil enfrentou a terceira onda de calor em 2025, com temperaturas que superaram em até 5°C a média climatológica em diversas regiões. Os estados mais afetados pelas altas temperaturas são São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Por conta do calor extremo, é recomendado que a população esteja alerta aos sintomas relacionados ao clima, como desidratação e queda de pressão arterial.

Bárbara D’Alegria, médica da família e professora especialista no Estratégia MED, orienta que a exposição prolongada a temperaturas extremas pode aumentar significativamente o risco de problemas de saúde, especialmente para grupos vulneráveis como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Para essa parcela da população, em especial, a recomendação é procurar atendimento médico ao sinal de qualquer sintoma. “Nosso corpo não está adaptado aos extremos climáticos atuais. Adotar medidas preventivas é fundamental para uma vida mais longa e saudável”, aconselha.

Pensando nisso, a médica reuniu alguns cuidados para proteger o organismo e garantir o bem-estar no dia a dia durante os dias de calor intenso:

Hidratação constante

Carregar sempre uma garrafinha de água e aumentar a ingestão de líquidos para manter as mucosas das vias aéreas, como nariz e garganta, úmidas e protegidas, é essencial.

“Essas mucosas atuam como uma barreira contra partículas e irritantes presentes no clima, e a hidratação adequada garante seu funcionamento ideal”, orienta a médica. É válido incluir na rotina alimentos ricos em água, como frutas (melancia, melão, abacaxi) e legumes (pepino, alface), que também auxiliam na reposição de líquidos.

Priorizar ambientes internos

Em dias de clima seco e com a presença intensa de poluição, é recomendável ficar em locais fechados e bem vedados, como casa ou escritório. Se possível, utilizar o ar condicionado com filtros para melhorar a qualidade da atmosfera interna e reduzir a exposição aos poluentes. Se precisar sair, optar por locais fechados e climatizados, como shoppings, bibliotecas e cinemas.



Optar por alimentos leves e nutritivos

Durante ondas de calor intenso, a digestão pode ficar mais lenta, e refeições pesadas podem causar desconforto e até mal-estar. Por isso, é essencial optar por uma alimentação equilibrada e leve, priorizando frutas, verduras e legumes frescos, que além de serem ricos em água, ajudam na hidratação do organismo. “Deve-se evitar ao máximo alimentos gordurosos, frituras e refeições muito calóricas, que podem aumentar a sensação de cansaço e sobrecarregar o sistema digestivo”, sugere Bárbara.

Reduzir a atividade física ao ar livre

O clima seco e as altas temperaturas podem dificultar a respiração durante a prática de exercícios a céu aberto. Por isso, é importante optar por atividades em áreas fechadas e climatizadas, como academias ou clubes. “Se preferir se exercitar em espaços abertos, a pessoa deve escolher horários com menor concentração de poluentes e temperaturas mais amenas, como o início da manhã ou o final da tarde”, explica a especialista.

Utilizar proteção solar

Evitar a exposição direta ao sol é fundamental para reduzir os riscos de insolação e queimaduras na pele. “Sempre que sair de casa, o ideal é usar roupas de tecidos leves, de preferência em cores claras, que refletem melhor o calor. O uso de chapéus, bonés e óculos escuros também ajuda a proteger contra os raios solares”, indica a profissional. O protetor solar deve ser aplicado em todas as áreas expostas da pele, com reaplicação a cada duas horas, principalmente se houver transpiração excessiva.

Atenção aos sinais do corpo

Durante períodos de calor extremo, o corpo pode dar sinais de que algo não está bem, como tontura, dor de cabeça, náuseas, fraqueza e suor excessivo. Esses sintomas podem indicar desidratação ou até um quadro de insolação, que pode ser perigoso se não tratado rapidamente. “Em caso de mal-estar, é necessário procurar imediatamente um local fresco, hidratar-se e, se os sintomas persistirem, buscar assistência médica”, finaliza Bárbara.