FPF libera áudio de polêmica marcação de pênalti em clássico entre Palmeiras e São Paulo

Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o áudio da conversa entre os árbitros Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo, responsável pelo VAR, a respeito da polêmica marcação de pênalti envolvendo o defensor Arboleda e o atacante Vitor Roque durante a semifinal do Campeonato Paulista. O episódio gerou controvérsias e culminou na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo.

A jogada controversa ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando a defesa do São Paulo cometeu um erro ao tentar sair jogando dentro de sua área. A bola foi recuperada por Vitor Roque, que se dirigiu em direção ao zagueiro Arboleda. O contato ocorreu quando Roque colidiu com a perna do defensor, resultando na queda do atacante na área.

No áudio revelado, Flávio Rodrigues de Souza solicitou a revisão da jogada ao VAR: “Guarizo, checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola, o jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr, e ele põe a perna”, afirmou o árbitro. Em resposta, Guarizo analisou a situação detalhadamente: “Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque).”

Guarizo concluiu sua análise afirmando que havia contato suficiente para justificar a marcação: “Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti tá confirmado.” Importante ressaltar que Flávio Rodrigues de Souza não foi convocado para revisar a jogada na cabine do VAR antes de decidir pela penalidade. Raphael Veiga foi quem cobrou e converteu o pênalti, garantindo assim a vitória para o Palmeiras.

Após o término da partida, membros da comissão técnica do São Paulo expressaram seu descontentamento com a decisão. O atacante Luciano manifestou sua indignação ao deixar o campo: “Estão tentando eliminar o São Paulo”, declarou.

Com essa vitória, o Palmeiras avançou para enfrentar o Corinthians na final do Paulistão. A primeira partida está agendada para este domingo no Allianz Parque, enquanto a data do jogo de volta na Neo Química Arena será definida nesta terça-feira. Embora inicialmente prevista para 27 de março, existe a possibilidade de antecipação para 26 de março devido ao início das competições do Campeonato Brasileiro.