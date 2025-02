Estádio do Corinthians aumenta público, mas segue fora do top 10 do Brasil

A Neo Química Arena terá um aumento de 1.600 lugares, mas não entrará no top 10 dos maiores estádio brasileiros mesmo com sua nova capacidade máxima.

O que aconteceu

O estádio do Corinthians passará público máximo de 48.905 torcedores. Não serão necessárias obras de expansão, já que haverá apenas a liberação de mais ingressos para os torcedores.

O novo número ainda ficará cerca de 1 mil abaixo da capacidade do Mangueirão, primeiro estádio na lista dos maiores do Brasil. A arena em Belém (PA) pode receber até 50 mil pessoas em jogos.

A primeira colocação no ranking é do Maracanã, beirando os 80 mil. O posto, no entanto, deve ser tomado pelo Morumbis, que prevê receber até 85 mil pessoas ao fim da reforma, prevista para encerrar em 2030.

A Neo Química Arena seguirá como o segundo estádio paulista com maior capacidade. O estádio corintiano já recebe mais torcedores do que o Allianz Parque, do arquirrival Palmeiras, que tem 43.713 pessoas como público máximo.

Top-10 do Brasil

Maracanã: 78.838

Mané Garrincha: 72.788

Morumbis: 66.795 (será de 85 mil até 2030)

Mineirão: 62 mil

Castelão: 60.326

Arruda: 60 mil

Arena do Grêmio: 55.662

Parque do Sabiá: 53.350

Beira-Rio: 50.942

Fonte Nova: 50.025

Mangueirão: 50 mil

Neo Química Arena: 48.905

Capacidade aumentada em Itaquera

O Corinthians obteve a liberação para ter mais 1.060 lugares destinados aos torcedores. A permissão foi concedida em laudo de segurança da Polícia Militar após avaliação.

Seis dos sete setores da Neo Química Arena contarão com mais torcedores. Apenas a arquibancada Leste Superior não teve aumento de capacidade.

A ampliação do espaço da Neo Química Arena, com novas arquibancadas, não vem neste momento. Esta foi uma das propostas do presidente Augusto Melo na última eleição, que visa conseguir mais seis mil lugares.

Veja quantos torcedores cada setor terá a mais

Norte: 83

Sul: 212

Leste Inferior: 50

Oeste Inferior: 203

Oeste Superior: 50

Camarotes: 462