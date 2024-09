Flávia Morando propõe gratuidade nos ônibus para mulheres grávidas de São Bernardo

Candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando anunciou proposta inovadora que visa apoiar mulheres grávidas da cidade: a gratuidade no transporte público para gestantes. Com o nome de “Mamãe São-bernardense”, a iniciativa tem como objetivo garantir mais acessibilidade e conforto para mulheres grávidas durante os meses de gestação.

A gratuidade nos ônibus para gestantes de São Bernardo será implementada logo após a confirmação da gestação e cadastro na rede pública municipal. O plano da candidata governista facilita não apenas o acesso a serviços essenciais, mas também promove a inclusão social, assegurando que todas as mamães tenham as mesmas oportunidades durante essa fase importante da vida.

“Sabemos que a gravidez é um momento especial, mas também pode ser desafiador. Muitas mamães enfrentam dificuldades de locomoção e custos elevados com transporte. Com essa proposta, queremos oferecer um suporte fundamental para que elas possam se deslocar com mais tranquilidade, seja para consultas médicas, exames ou mesmo para aproveitar momentos de lazer”, afirmou Flávia, indicada pelo prefeito Orlando Morando à disputa na sucessão municipal.

PANORAMA – Atualmente, a rede pública de Saúde de São Bernardo já conta com programas voltados à saúde materno-infantil, com linha de cuidado implementada e em execução, bem como com ações específicas de incentivo ao aleitamento materno. Há também apresentação do bebê à comunidade, que fortalece vínculos, e o denominado Programa Bebê a Bordo, que oferece à futura mãe conhecer o Hospital da Mulher, como extensão dos cuidados da rede básica, de forma a reduzir a ansiedade.

“Essa iniciativa é mais um reforço nesta plataforma de cuidados. Hoje, temos a referência do Hospital da Mulher de São Bernardo, equipamento municipal em que se registra, em média, o nascimento de 400 bebês por mês”, complementou a prefeiturável.

SERVIÇOS – Durante o período de gestação são programadas as consultas de pré-natal para acompanhamento da saúde do bebê e da futura mamãe. Delas, vários exames complementares são solicitados e aqueles mais específicos são realizados fora das dependências da Unidade Básica de Saúde (UBS), acarretando na necessidade de encaminhamento para serviços especializados, como, por exemplo, a Policlínica.

CAMINHÃO DE SOM – Durante essa segunda-feira (30/09), entre as atividades de campanha, a prefeiturável percorreu com caminhão de som as regiões do Botujuru, Demarchi, Alves Dias e Cooperativa, destacando a proposta na área da Saúde, além de outras inseridas do plano de governo. A atividade foi acompanhada por candidatos a vereador da coligação Pra Seguir Trabalhando Por São Bernardo.