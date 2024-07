Flávia Morando propõe expandir merenda nas férias aos 80 mil alunos da rede escolar

Pré-candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando estabeleceu entre as propostas do seu plano de governo incluir, com prioridade ao olhar social, a expansão da oferta de merenda escolar nas férias aos 80 mil alunos da rede municipal. A ampliação da medida visa assegurar segurança alimentar à totalidade dos estudantes em período de recesso. A iniciativa, atualmente, é realizada nas unidades de ensino da região do Pós-Balsa.

A ação foi iniciada em 2019 no município, oferecendo almoço, diariamente, durante as férias para os alunos matriculados nas EMEBs desta região, considerada uma das áreas mais vulneráveis de São Bernardo e onde, prioritariamente, pais ou responsáveis apontaram a demanda. A oferta se dá hoje aos estudantes de quatro escolas: Professora Ivaneide Nogueira, Professora Carmen Tabet de Oliveira Marques, Ítalo Damiani e José Ibiapino Franklin.

“Considero fundamental garantir a merenda a todos os alunos da rede. Estudos apontam que uma alimentação de qualidade reflete não apenas no desempenho escolar, como também no desenvolvimento das crianças. Por isso, a importância desta proposta de acesso a um cardápio balanceado nas férias à integralidade dos estudantes da cidade. Além disso, dá uma força essencial para pais e mães de família ainda na economia. É cuidado com as crianças. Dá para fazer, é pé no chão”, destacou Flávia Morando.

A proposta ousada da pré-candidata mantém a oferta atual de alimentação saudável e balanceada, elaborada por nutricionistas – na lista, por exemplo, tem carne, arroz e feijão, feijoada, macarrão, frutas, suco, entre outros itens -, além do cardápio, disponibilizado de forma antecipada aos pais, o que permite aos responsáveis o acesso ao que as crianças irão comer durante todo o recesso escolar – cenário que acontece também no decorrer do período de aulas.

A ideia de ampliação da medida segue o sistema de consulta prévia junto às famílias para evitar desperdícios de comida, bem como não faltar a quem comunicou a solicitação.

VULNERABILIDADE – A expansão da oferta da merenda escolar nas férias tem o objetivo de combater a insegurança alimentar, beneficiando, principalmente, as famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade. Atualmente, a iniciativa consiste na disponibilidade do almoço das 11h às 13h, período em que o refeitório das EMEBs fica aberto ao público-alvo.