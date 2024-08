Flávia Morando faz caminhada no Baeta e reforça compromisso com a inovação e tecnologia

Em caminhada nesta quinta-feira (22/8) pelo comércio do Baeta Neves, a candidata governista à Prefeitura de São Bernardo, Flávia Morando (União Brasil), reforçou seu compromisso de investir em inovação e tecnologia visando melhorar a vida das pessoas. A pleiteante ao Executivo municipal realizou atividade de campanha na Rua Giacinto Tognato, onde destacou, entre as propostas na área, expandir a atuação do novo Ceitec (Centro de Inovação e Tecnologia), inaugurado neste ano.

A agenda de Flávia Morando no bairro se deu ao lado da deputada estadual e primeira-dama do município, Carla Morando, e postulantes a vereador da coligação Pra Seguir Trabalhando por São Bernardo. No local, a candidata à Prefeitura frisou que o plano de governo traz inúmeras medidas para garantir mais avanços na cidade por meio de novas ferramentas tecnológicas, pensadas no sentido de impactar positivamente na qualidade de serviços ofertados à população.

“O Baeta Neves é um bairro que recebeu grandes investimentos nos últimos oito anos. Além de recuperação asfáltica e iluminação de LED, tivemos a significativa entrega do Ceitec, espaço voltado a fomentar ecossistema de negócios, estímulo à incubação de start ups, coworking. Queremos tornar esse equipamento um grande polo que possa concretizar cases de sucesso, avançando no segmento, ampliando parcerias com universidades e empresas correlatas”, pontuou Flávia Morando.

A proposta da candidata do União Brasil para o Ceitec, conforme consta no programa de governo, é expandir convênios com faculdades da região e fazer do equipamento “uma extensão para alunos dessas instituições”. “Com essa medida na nossa plataforma, vamos potencializar ainda mais a geração de inovação e criação de novas ferramentas de tecnologia em São Bernardo, possibilitando, inclusive, abertura de novos empregos e fomento ao empreendedorismo”, emendou.

FERRAMENTAS – O investimento em tecnologia também irá embasar projetos de Flávia Morando para otimizar ações na segurança e na saúde. Na área de proteção aos cidadãos, por exemplo, a candidata anunciou, recentemente, o plano para aquisição de novas câmeras de monitoramento para elevar a atual quantidade para 2.000 unidades espalhadas pela cidade, além de fortalecer a central de monitoramento integrada.

Já na saúde a proposta dentro deste prisma é implantar telemedicina em todas as UBSs. As consultas médicas remotas serviriam para facilitar o acesso e desafogar o atendimento presencial. A ação permitiria ainda a realização de exames físicos à distância.