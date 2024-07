Flávia Morando fala em fortalecer economia sem elevar tributos 

Em mais uma atividade de rua pela cidade, a pré-candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, percorreu diversos comércios nesta quarta-feira (24/7) do bairro Independência. A caminhada se deu por estabelecimentos da Avenida Moinho Fabrini, uma das principais vias comerciais da região, ao lado de postulantes à vereança. Durante a atividade, ela falou em fortalecer a economia do município sem elevar a carga tributária.

A caminhada da pré-candidata englobou comércios de todos os segmentos, incluindo padaria, farmácia, oficina, mercearia, doceria, imobiliária, salão de beleza, posto de gasolina, entre outros. Ao todo, mais de 30 estabelecimentos visitados. A proposta é manter o crescimento com políticas públicas de incentivo fiscal, como desconto no IPTU para quem gera emprego, desburocratização e não acrescentar impostos, medidas que contribuem para o fomento da renda e criação de novos postos de trabalho.

Divulgação

“São Bernardo progrediu muito nos últimos sete anos – e todo esse trabalho não pode parar. O Independência é exemplo disso, com inúmeras intervenções, desde inauguração de creche e inclusão de escola de período integral a nova Unidade Básica de Saúde (UBS), implantação de LED e recuperação da fonte. Toda essa transformação na cidade aconteceu com planejamento e sem aumento de impostos”, sustentou Flávia Morando.

A atividade foi acompanhada pelos pré-candidatos a vereador Almir do Gás, Ramos de Oliveira, Professora Pardim, Mário Peixeiro, Leninha Fernandes e Rafael Santana.

Indicada pelo prefeito Orlando Morando para entrar na disputa sucessória, Flávia tem cumprido extensa agenda de compromissos, visando, neste período de pré-campanha, colher propostas que possam estruturar o plano de governo. O compromisso da pré-candidata trata de seguir os avanços alcançados pela atual gestão, bem como inserir novas tecnologias de inovação e ampliar parcerias com a iniciativa privada.

PROPOSTAS – As sugestões para construção do plano de governo têm sido coletadas nas atividades de ruas, em conversas com os munícipes, empresas e pelo link: https://sbcvamosfazerjuntos.com.br/. O site permite ao morador enviar propostas por áreas ou bairros.