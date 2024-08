Flávia Morando destaca suas propostas do plano de governo no centro comercial do Taboão

A agenda do período da tarde desta quarta-feira (28/08) da candidata a prefeita de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, foi dedicada para uma caminhada pelo centro comercial do bairro Taboão, na qual suas principais propostas de governo foram abordadas.

Pela avenida Taboão, a prefeiturável discorreu na Educação sobre ampliar o programa Educar Mais, levando o ensino de tempo integral para 100% das crianças de zero a cinco anos, e de 22 para 40 o número escolas do Ensino Fundamental.

O aumento do efetivo de profissionais da Guarda Civil Municipal (GCM) e a implementação de mais câmeras de vigilância foram os temas da segurança. Além disso, discorreu sobre criação do Hospital Infantil (Saúde), além de seguir com o alto investimento para ações de infraestrutura e mobilidade urbana.

“A nossa campanha está em um ritmo muito bom e com abordagem ampla de vários setores, porque as pessoas estão interessadas e questionando como seguiremos com essa transformação pela cidade. Temos ações concretas, possíveis de serem realizadas e que vão permitir que São Bernardo se mantenha neste protagonismo de referência”, comentou Flávia.

Única na disputa destas eleições com o apoio exclusivo do prefeito Orlando Morando, a candidata do União Brasil também afirmou ser um orgulho ver os serviços executados pelo atual chefe do Executivo, “principalmente a reabertura e funcionalidade do Pronto Atendimento do Taboão”.

Durante a caminhada, que foi acompanhada por candidatos a vereador da coligação Pra Seguir Trabalhando por São Bernardo, Flávia enfatizou sobre suas iniciativas para o incentivo ao comércio local, garantindo a criação de programas de apoio financeiro e treinamentos para pequenos e médios empresários.