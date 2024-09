Flávia Morando destaca compromissos com o Ciesp para seguir políticas de desenvolvimento econômico

Em um importante encontro realizado nesta quarta-feira (04/09), a candidata à prefeitura de São Bernardo, Flávia Morando (União Brasil), firmou um conjunto de compromissos com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), diretoria municipal.

A prefeiturável esteve na companhia do seu candidato a vice-prefeito, Luís Davanzo (Republicanos), o prefeito Orlando Morando e a deputada estadual Carla Morando e por mais de uma hora debateu sobre o atual panorama econômico, propostas para mais investimentos, geração de empregos com empresários locais e a diretoria do Ciesp-SBC, presidida por Mauro Miaguti.

“Esse compromisso é um avanço significativo para o desenvolvimento da indústria local e nos dá a confiança de que teremos um ambiente mais favorável para o crescimento empresarial”, comentou Flávia.

Durante a reunião, Flávia destacou a importância de criar e manter as condições implementadas pela gestão do prefeito Orlando Morando para o fortalecimento das indústrias locais. Entre as principais propostas firmadas estão:



Continuidade à desburocratização: Flávia se comprometeu a acelerar ainda mais processos de licenciamento e operação para todas as atividades de trabalho.

Para mais apoio à inovação e tecnologia, Flávia afirmou que pretende estabelecer parcerias entre o setor público e privado, além de incentivar a adoção de novas tecnologias que aumentem a competitividade das empresas locais.

Melhoria da infraestrutura: Entre os compromissos firmados está a ampliação da infraestrutura, especialmente em áreas estratégicas para o escoamento da produção industrial, como estradas e vias urbanas de acesso aos polos industriais.

Capacitação de mão de obra, Flávia propôs a ampliação de programas de formação e qualificação profissional, com o intuito de preparar a força de trabalho local para os desafios da nova economia industrial.

A iniciativa foi bem recebida pelos representantes do Ciesp, que destacaram a importância de um diálogo constante entre o poder público e o setor produtivo.