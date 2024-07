Filó Machado apresenta o show 60 Anos de Música no Teatro Elis Regina

O show Filó Machado 60 Anos de Música segue em circulação por cidades paulistas, durante o mês de julho de 2024, com ingressos gratuitos. No dia 19/7, sexta, a apresentação ocorre em São Bernardo do Campo, no Teatro Elis Regina, às 20h. Filó (voz e violão) apresenta-se acompanhado por Felipe Machado (violão e voz) e Fábio Leandro (teclados).

Na sequência, o artista segue para Santo Antônio do Pinhal, dia 20/7, sábado, às 20h, no Auditório do CEI (Centro Educacional Integrado) Profª Silvana Silva e Souza; e para Jacareí, no dia 21/7, domingo, às 19h, na Sala Mário Lago (Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu); sedo os dois últimos inclusos na Temporada de Inverno 2024 de ambas cidades. O concerto apresentado dá continuidade às comemorações dos 60 anos de carreira do multi-instrumentista, iniciadas em 2021.

Filó Machado, 73 anos, é reconhecido não só pelo virtuosismo como multi-instrumentista ou pela originalidade e criatividade nas composições; sua interpretação encanta pelo timbre personalíssimo e pela força de seu canto. O roteiro ilustra sua rica e longa trajetória de parcerias em paralelo à sua busca pela originalidade: acordes inspirados no que aprisiona e na liberdade despretensiosa, usando as linhas melódicas como elementos de ligação entre as perspectivas e as influências recebidas. Filó Machado 60 Anos de Música é uma viagem sonora que promete emocionar o público pelos acordes, pelas melodias e pelas canções.

No programa do show estão músicas autorais compostas ao longo da carreira, incluindo parcerias como a com Judith de Souza (“Retrato Antigo”) e as composições próprias “Vadeco”, “Plano de Voo”, “Wal”, “Momento Exato” e “Tarde de Novembro”.

O show Filó Machado 60 Anos de Música compreende apresentações em seis cidades paulistas, incluindo a capital onde o artista encerra a temporada com apresentação no MIS – Museu da Imagem e do Som, no dia 2 de agosto, sexta, às 20h. O projeto, idealizado pela Belic Arte.Cultura, foi contemplado pelo ProAC – Programa de Ação Cultural, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, no Edital 17-2023 Música Popular / Circulação de Espetáculo.

Circulação | Julho de 2024

Show: Filó Machado 60 Anos de Música

Duração: 60 minutos. Classificação: Livre.

Ingressos: Gratuitos – Distribuição: 1 hora antes do show.

Filó Machado nas redes – @filomachadomusico | www.filomachado.com

São Bernardo do Campo

Dia 19 de julho – Sexta, às 20h

Teatro Elis Regina

Av. João Firmino, 900 – Assunção. São Bernardo do Campo/SP.

Tel.: (11) 4109-6262. Capacidade: 324 lugares.

Santo Antônio do Pinhal

Temporada de Inverno 2024

Dia 20 de julho – Sábado, às 20h

Auditório do CEI (Centro Educacional Integrado) Profª Silvana Silva e Souza

Rua Cel. Sebastião Marcondes Silva, 132 – Centro. Santo Antônio do Pinhal/SP.

Jacareí

Temporada de Inverno 2024

Dia 21 de julho – Domingo, às 19h

Sala Mário Lago – Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu

Rua Barão de Jacareí, 122 – Centro. Jacareí/SP – 12300-000.

Capacidade: 248 lugares.