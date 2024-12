Festival de São Bernardo divulga premiados de sua segunda edição

Terminou no último fim de semana, na cidade do Grande ABC paulista, o 2º Festival de Cinema de São Bernardo do Campo, realizado no icônico pavilhão da antiga Companhia Cinematográfica Vera Cruz, considerada a “Hollywood brasileira”. Na ocasião foram anunciados os vencedores das mostras competitivas do evento e homenagens. O troféu Mazzaropi foi entregue a Matheus Nachtergaele, que esteve presente na ocasião. Além do intérprete de João Grilo, Tony Tornado também recebeu a honraria.

O grande destaque entre os longas foi o paulista “Levante” (2023), de Lillah Halla, que venceu melhor filme, direção, atriz (Ayomi Domenica) e caracterização. “Mallandro, O Errado Que Deu Certo” (RJ/2024), de Marco Antonio de Carvalho, ganhou o prêmio do júri popular. “Paulo e Eliana” (SP/2023), de Neide Duarte e Caue Angeli, e “O Sonho de Clarice” (DF/2023), de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, receberam melhor longa documental e de animação, respectivamente.

Entre os curtas de ficção nacional, “Cida tem Duas Sílabas” (SP/2023), de Giovanna Peixoto, levou melhor filme e roteiro. O são-bernardense “O que vi” (2023), de Victor Abreu, ganhou melhor curta de ficção regional. “Micelial – Raízes em Conexão” (SP/2023), de Sylvia Sanchez, conquistou melhor curta documental brasileiro, enquanto “O Medo é só o Começo…” (2023), de Rafael Van Hayden, também de SBC, levou regional. “Lagrimar” (RN/2023), de Paula Vanina, foi escolhida a melhor animação brasileira. O festival também premiou trabalhos de até sete minutos de jovens cineastas.

A segunda edição também homenageou artistas que marcaram a história do cinema nacional e dos estúdios da Vera Cruz, como Elizabeth Hartmann, 91 anos, que atuou em filmes do cineasta e ator Mazzaropi. Outros nomes celebrados foram Pierino Massenzi (1925-2009), um dos grandes cenógrafos do estúdio, e Wilma Rodrigues Pereira, 97 anos, continuísta. Todos os dias foram marcados pela presença de nomes conhecidos da TV e do cinema brasileiro, como Beth Mendes, Othon Bastos, Zezé Motta e Eduardo Moscovis.

“Aqui temos uma rica história, especialmente quando falamos do Mazzaropi e esta história deve ser preservada para sempre”, aponta Rudy Serrati, diretor e idealizador do festival. “A presença do Matheus com a gente mostra a força que o evento tem, bem como, a importância deste espaço e da cidade de São Bernardo para o cenário nacional e mundial do cinema. Estamos felizes, pois os artistas estão, verdadeiramente, percebendo a importância do nosso evento para a disseminação do cinema brasileiro”, enfatiza.

O 2º Festival de Cinema de São Bernardo do Campo aconteceu de 24 e 30 de novembro de 2024, nos Estúdios e Pavilhões da cidade, historicamente conhecidos por sediar os estúdios da Vera Cruz. O festival trouxe homenagens, exposição, oficinas e uma filmografia plural e inclusiva com títulos consagrados, além de filmes regionais e de jovens cineastas. O evento tem idealização e produção da Cia. Cinematográfica Terra Bernardo, e realização da Prefeitura de S. Bernardo do Campo.

Filmes Premiados 2024

Mostra “Terra Do Cinema” – Longas de Ficção

Melhor Filme Júri Popular – Mallandro, O Errado Que Deu Certo (RJ/2024), de Marco Antonio de Carvalho

Melhor Filme – Levante (SP/2023), de Lillah Halla

Melhor Filme com Acessibilidade – Manas (PA/2024), de Marianna Brennand

Melhor Roteiro – Manas (PA/2024)

Melhor Direção – Levante (SP/2023)

Melhor Direção de Fotografia – Retrato de Um Certo Oriente (RJ/2024), de Marcelo Gomes

Melhor Direção de Arte – Cidade; Campo (SP/MS/2024), de Juliana Rojas

Melhor Ator – Vermelho Monet (CE/2022) – Chico Diaz

Melhor Ator Coadjuvante – Tia Virgínia (RJ/2023) – Antonio Pitanga

Melhor Atriz – Levante (SP/2023) – Ayomi Domenica

Melhor Atriz Coadjuvante – Manas (PA/2024) – Dira Paes

Melhor Edição/Montagem – Retrato de Um Certo Oriente (RJ/2024)

Melhor Desenho de Som – Cidade; Campo (SP/MS/2024)

Melhor Figurino – InfiniMundo (RS/2024), de Diego Müller e Bruno Martins

Melhor Caracterização – Levante (SP/2023)

Melhor Longa de Documentário Brasileiro – Paulo e Eliana (SP/2023), de Neide Duarte e Caue Angeli

Melhor Longa de Animação Brasileiro – O Sonho de Clarice (DF/2023), de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho

Prêmio Hors Concours – Rosa – A Narradora de Outros Brasis (RJ/2023), de Libario Mateus Nogueira do Carmo e Valmir Moratelli Cassaro

Curta-metragem de Ficção Brasileiro

Melhor Filme – Cida tem Duas Sílabas (SP/2023), de Giovanna Castellari Peixoto

Melhor Roteiro – Cida tem Duas Sílabas (SP/2023)

Melhor Direção – Ponto Final (SP/2024), de Arthur Moric

Melhor Direção de Fotografia – Sem Fantasia (RJ/2024), de Pedro Murad e Daniel Herz

Melhor Direção de Arte – Hellhound (PR/2024), de Lincoln Barela

Melhor Ator – Esta Noite Seremos Felizes (RJ/2023) – Othon Bastos; e Todo Dia é O Memo Dia (SP/2024) – Roberto Borenstein

Melhor Atriz – Bela LX-404 (SP/2024) – Léa Garcia

Melhor Edição/Montagem – A Lenda dos Cavaleiros da Água (SP/2024), de Helen Quintans

Melhor Desenho de Som – Maputo (SP/2024), de Lucas Birolli Abrahão

Melhor Figurino – Depois deste Desterro (ES/2023), de Renan Amaral

Melhor Caracterização – Bela LX-404 (SP/2024), de Luiza Botelho

Melhor Curta de Ficção Regional – O que vi (São Bernardo do Campo/2023), de Victor Abreu

Melhor Curta de Documentário Brasileiro – Micelial – Raízes em Conexão (SP/2023), de Sylvia Sanchez

Melhor Curta de Documentário Regional – O Medo é só o Começo… (São Bernardo do Campo/2023), de Rafael Van Hayden

Melhor Curta de Animação Brasileiro – Lagrimar (RN/2023), de Paula Vanina

Mostra “Terra Bernardo” (para jovens cineastas com produções de até sete minutos)

Melhor Curta de Ficção Brasileiro – A Entrevista (SP/2023), de Gabriel Almeida

Melhor Curta Documental Brasileiro – Faustina – Música Para Viver (SP/2023), de Vitória Teixeira

Melhor Curta de Animação Brasileiro – Checkmates (SP/2024), de Cler Reizale