Festa de 471 anos de São Bernardo atrai 10 mil pessoas à Esplanada do Paço

Uma linda festa para celebrar o aniversário de 471 anos de São Bernardo, digna do tamanho da cidade. Aproximadamente 10 mil pessoas prestigiaram nesta terça-feira (20/8) as atrações do evento, com entrada gratuita, que foi encerrado com grande show do grupo Inimigos da HP, consagrado no País por sucessos no pagode. Com pompas e homenagens, a festividade se deu na Esplanada do Paço Municipal, recheado de atividades para todas as idades e públicos.

Foram praticamente nove horas de atrações no local. A iniciativa, sem utilização de recursos públicos – viabilizada por meio de patrocinadores -, iniciou às 12h e contou ainda com outras bandas musicais, como Baleia Banguela, DJs, brinquedos infláveis e muitas tendas voltadas à gastronomia e bebidas. A apresentação do Inimigos da HP foi o ápice da noite, registrando mais de uma hora e meia de duração, e que levantou o ânimo dos presentes à festa.

“Uma festa com a grandeza de São Bernardo para comemorar em enorme estilo os seus 471 anos de história, progresso e trabalho. Ação firmada em parceria com a iniciativa privada, sem uso de dinheiro público, garantindo em um só espaço atrações musicais, comida de qualidade e atividades para toda a família. É mais um evento de sucesso. Uma enorme satisfação participar deste momento, que ficará marcado na nossa memória. A cidade, atualmente, tem vida, e se tornou um polo de transformações”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

A presença do público na Esplanada do Paço, de quebra, representou também um show de solidariedade. A entrada para os espetáculos era gratuita, só que a organização montou estruturas para receber doações de alimento. Ao todo, a atividade arrecadou 1 tonelada em itens não perecíveis.

MISSA E DESFILE CÍVICO – Em outro tradicional ponto da cidade, pela manhã, São Bernardo registrou a Missa em ação de graças na Igreja da Matriz, às 8h, e na sequência o Desfile Cívico-Militar de 2024, organizado pela Secretaria de Educação, que percorreu a extensão da Avenida Marechal Deodoro, local que retrata a história do município. Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o cortejo.

Com o tema “Memórias de São Bernardo do Campo: celebrando os seus personagens históricos”, o desfile teve a entronização das bandeiras, execução dos hinos Nacional e de São Bernardo, além da passagem de dezenas de blocos. Entre os destaques, integrantes da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, da Guarda Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, das escolas municipais e estaduais, grupos de escoteiros e atletas da Secretaria de Esportes, bem como as presenças de Nair Miolaro, a Vovó Tiktoker, e da miss São Paulo, Milla Vieira. O desfile terminou ao som de “parabéns pra você”, ao lado de bolo cenográfico em alusão aos 471 anos da cidade.