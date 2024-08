Fernando Anitelli apresenta “Histórias para Cantar”, em São Bernardo do Campo

O cantor e compositor Fernando Anitelli apresenta o novo álbum “Histórias para Cantar”, no dia 31 de agosto, no Teatro Lauro Gomes, às 19h, em São Bernardo do Campo. O show celebra as duas décadas de história do Teatro Mágico, convidando o público a participar dessa celebração única.

No palco, Anitelli promete uma apresentação memorável, revisitando clássicos como “O Anjo Mais Velho”, “Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso Pequeno Castelo”. Além desses sucessos, o público terá o prazer de conhecer algumas das novas canções da turnê “Histórias para Cantar”.

“O Teatro Mágico completou 20 anos e a nossa parceria com o público segue firme e forte e, neste ano, iremos presentear nossos fãs com muitas músicas inéditas, versões, clipes e uma turnê nova do Voz & Violão. Comemoraremos os 20 anos trazendo ao palco personagens que fizeram parte da história do Teatro Mágico”, comenta Fernando Anitelli.

SERVIÇO

FERNANDO ANITELLI APRESENTA O NOVO ÁLBUM “HISTÓRIAS PARA CANTAR”, NO TEATRO LAURO GOMES, EM SÃO BERNARDO

Dia: Sábado, dia 31 de agosto

Horário: às 19h00

Local: Teatro Lauro Gomes

Endereço: Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos, São Bernardo do Campo – SP

https://ingressomagico.com.br/evento/173/O_Teatro_Mgico_apresenta_Fernando_Anitelli_em_Histrias_para_Cantar

SOBRE FERNANDO ANITELLI

Fernando Anitelli é um músico, compositor e poeta brasileiro, nascido em São Paulo. Ganhou destaque como fundador e líder da banda O Teatro Mágico, um projeto musical formado em 2003, conhecido por sua fusão eclética de estilos, que vão do folk ao rock, passando pelo circo e elementos teatrais.

No ano de 2010, Fernando Anitelli estreou em sua carreira solo com o lançamento de “As Claves da Gaveta”, um álbum que apresenta composições antigas suas. Em 2014, ele colaborou no álbum “Sambô Em Estúdio e Em Cores” da banda Sambô, contribuindo com sua presença na faixa “Tempo Perdido”. No ano seguinte, em 2015, Anitelli participou da música “Trono de Estudar”, uma composição de Dani Black. Essas colaborações destacam a diversidade e especificidades musicais de Fernando Anitelli ao longo de sua carreira.