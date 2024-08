Feira de Emprego de Aniversário de São Bernardo oferta mais de 1.500 vagas de trabalho

Em ação que reforça o conceito de fomento à geração de oportunidades, a Prefeitura de São Bernardo realiza nesta sexta-feira (30/8), das 8h30 às 15h, a Feira de Emprego de Aniversário da cidade, que integra o calendário de festejos pelos seus 471 anos. Entre as novidades desta edição, o evento será concretizado nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (Avenida Lucas Nogueira Garcez, 856, Jardim do Mar).

Serão ofertadas mais de 1.500 vagas de trabalho, distribuídas entre 25 empresas participantes da Feira, tendo a lista composta por Coca-Cola, Havan, Patriani, Eletra, Coop, Rede D’Or, Complexo ABC, Fundação do ABC, Drogasil, Tegma, Global, Indústria de Móveis Bartira, Casas Bahia, Zurich, Mart Group, Ciee, Siscom, Itemm, Expert Consultoria, Starseg, Teleperformance, Skitel, Nube, Avance e ABC Aprendiz.

“Os feirões estão consolidados em São Bernardo e têm se mostrado efetivos em números, com resultados práticos como política pública de estímulo à criação de emprego. Fizemos adaptações pensando em melhorar ainda mais o modelo. Esta edição do evento traz algumas novidades, além do local, a inclusão de vagas de primeiro emprego, na saúde, jovem aprendiz e estágio, bem como palestras com especialistas para auxiliar os candidatos na disputa”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

Como diferencial, a feira contará ainda com exposição de empresas de tecnologia, como a SMC, DXC, LWT e Shimizu, e de universidades, a exemplo da FEI (apresentação de robôs), Fasb, Anhanguera, Fatec, São Judas e Termomecânica. Haverá também palestras da Grob (Carreiras e Trabalhe Conosco), às 9h30, da Siscom (A Arte de se Comunicar com Confiança), às 10h, do Sebrae (Empreendedorismo como oportunidade de carreira), às 10h30, do Senac (Habilidade de comunicação em uma entrevista de emprego), às 13h30, e de Built Code (Inteligência Artificial), às 14h.

O evento é conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, comandada por Fernando Longo.

VAGAS – O rol de vagas tem cargos para todos os níveis de escolaridade, do jovem aprendiz e estágio a postos com exigência de Ensino Superior. Entre as opções estão: auxiliar de logística, terapeuta ocupacional, técnico em enfermagem, enfermeiro, operador comercial, caixa, auxiliar de produção, operador de máquinas, inspetor de qualidade, marceneiro, líder de produção, fonoaudiólogo, operador de drogaria, açougueiro, assistente administrativo, assistente em engenharia e auxiliar de escritório.

CAGED – De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), São Bernardo encabeça ranking da geração de postos de trabalho em âmbito do Grande ABC no primeiro semestre de 2024, sendo a quarta melhor posicionada no Estado de São Paulo. No período, a cidade registrou mais de 8.000 postos com carteira assinada, conforme dados do governo federal, entre os 20 mil criados na esfera regional.