Fatec São Sebastião desenvolve sistema de monitoramento para Defesa Civil

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Sebastião, situada no litoral norte de São Paulo, está colaborando com a Defesa Civil Municipal no desenvolvimento de um sistema inovador destinado ao monitoramento de áreas de risco e locais propensos a acidentes ambientais. Esta iniciativa surge em resposta à crescente necessidade de ferramentas eficazes, especialmente com a aproximação da temporada de chuvas de verão, que frequentemente traz enchentes e outros desastres naturais.

As discussões iniciais entre a equipe da Fatec e os representantes da Defesa Civil começaram em outubro de 2024. Segundo Marcelo Rocha Júnior, estudante do curso superior de tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, a equipe identificou oportunidades para adaptar um projeto já em andamento na instituição para atender às especificidades das necessidades da Defesa Civil. “Estamos buscando alinhar as demandas tecnológicas com nossa expertise”, afirmou o aluno.

Marcelo trabalha junto com seus colegas Isaías da Conceição e Maria Miranda, sob a orientação do coordenador do curso, Fábio Lippi Silva. O sistema desenvolvido contará com um mapa interativo e funcionalidades de geolocalização que permitirão à Defesa Civil registrar informações cruciais sobre as áreas de risco e os locais de ocorrência de desastres naturais. “Essas informações incluem o posicionamento geográfico, a proximidade de recursos disponíveis e o tipo específico de evento”, detalhou Marcelo.

O coordenador Fábio Lippi destacou que o sistema apresenta um diferencial em relação a soluções semelhantes no mercado: “Nosso software se destaca pelo baixo custo, simplicidade e eficiência no uso, além da facilidade na atualização das funcionalidades. Também oferece recursos para geração de relatórios e gráficos informativos”, ressaltou.

Com previsão para ser implementado em fevereiro, o projeto exemplifica a conexão entre o aprendizado acadêmico e as necessidades práticas da comunidade. Fábio Lippi enfatizou que “há uma forte sintonia entre o que é ensinado nas Fatecs e os desafios enfrentados pela sociedade”. A busca por soluções que atendam às demandas locais é uma prioridade na formação dos estudantes.

Marcelo também comentou sobre o impacto positivo desses projetos na formação profissional dos alunos: “Essas iniciativas não apenas aplicam os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, mas também despertam empatia e promovem uma visão crítica sobre as necessidades sociais, estimulando a busca por soluções viáveis”.