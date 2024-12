São Paulo institui gabinete de crise em preparação para chuvas intensas

O Governo do Estado de São Paulo estabeleceu um gabinete de crise presencial como medida preventiva diante das chuvas intensas previstas para esta quinta-feira (26) e sexta-feira (27). A formação deste gabinete tem como objetivo assegurar uma resposta rápida às necessidades da população, especialmente com a aproximação de uma frente fria que pode ocasionar variações nos níveis de precipitação nas próximas horas. As áreas mais afetadas incluem o Litoral Norte, Vale do Paraíba, Litoral Sul, capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, além de Campinas, Sorocaba e Bauru.

A Defesa Civil estadual iniciou o monitoramento das cidades que apresentam maiores índices de chuvas desde terça-feira (24). Nos últimos 24 horas, foram registrados 121 milímetros de chuva em Bauru, seguidos por 80 milímetros em Pedreira e 71 milímetros na Mooca, região da capital.

Na noite da última quarta-feira (25), moradores de Campinas receberam alertas sobre riscos de enchentes e enxurradas através do sistema Cell Broadcast. Esta ação marcou a primeira utilização do alerta sonoro da Defesa Civil, que foi emitido às 22h21 como uma medida preventiva. A comunicação incluiu mensagens textuais enviadas aos celulares, acompanhadas de sinal sonoro e vibrações dos aparelhos.

Desde terça-feira (24), o gabinete de crise opera remotamente, mas nesta quinta-feira (26) os representantes dos serviços essenciais, juntamente com membros das empresas responsáveis pela energia elétrica e abastecimento de água, se reúnem no Palácio dos Bandeirantes. Essa mobilização visa facilitar a comunicação e potencializar as ações de monitoramento e controle durante este período crítico. O gabinete deverá permanecer ativo até sexta-feira (27).

A Defesa Civil também divulgou uma série de recomendações para a população:

Evitar áreas abertas como praias, campos de futebol e estacionamentos;

Manter distância de objetos altos e isolados, incluindo árvores e postes;

Durante a chuva, evitar contato com aparelhos elétricos;

Abster-se de tomar banho durante tempestades;

Cuidado com ventos fortes e a possibilidade de quedas de árvores e postes;

Nunca tentar atravessar enxurradas ou caminhar em áreas alagadas;

Se estiver em encostas, observar sinais de movimentação do solo;

Mantenha-se dentro do veículo caso um fio energizado caia sobre ele e contate os serviços de emergência.

Para receber atualizações e alertas da Defesa Civil, os cidadãos podem enviar um SMS com o CEP da sua localidade para o número 40199 ou seguir as redes sociais @defesacivilsp.