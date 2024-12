Defesa Civil emite alerta inédito para Campinas sobre risco de chuvas intensas

A cidade de Campinas, localizada no interior do Estado de São Paulo, recebeu um aviso da Defesa Civil que despertou preocupação entre seus habitantes. Na madrugada desta quinta-feira, 26, a população foi alertada sobre a possibilidade de chuvas fortes que poderiam resultar em “alto risco de enxurradas e inundações”. Este evento é marcante, pois representa a primeira vez que um alerta sonoro foi enviado diretamente para os celulares dos cidadãos da região.

Em um comunicado oficial, a Defesa Civil do Estado anunciou que, às 22h21 da quarta-feira, 25, foi emitido o primeiro alerta por meio do sistema Cell Broadcast em uma situação real. Este feito é considerado um “marco histórico” para a entidade. O alerta foi classificado como modelo severo e tinha como objetivo prevenir a população sobre os riscos iminentes, com uma validade estipulada de duas horas.

A decisão de emitir o alerta se baseou em análises realizadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Os dados coletados indicaram um cenário de alto risco hidrológico, com condições meteorológicas adversas e a movimentação de áreas de instabilidade. Isso resultou em uma elevação significativa no potencial de ocorrências de enxurradas e inundações na região campineira.

Os moradores foram orientados a ficarem atentos às condições climáticas e a adotarem precauções adequadas para garantir sua segurança durante este período crítico.