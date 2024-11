Faculdade Engenheiro Salvador Arena anuncia última chamada para processo de transferência externa

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena, mantida pela Fundação Salvador Arena, anuncia a última chamada para o Processo de Transferência Externa, com inscrições abertas até 14 de novembro de 2024.

Destinada ao preenchimento de remanescentes em seus cursos gratuitos de graduação, a seleção oferece uma excelente oportunidade para estudantes de outras instituições ingressarem em Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação e Administração.

As vagas oferecem a chance de transferência para aqueles que já estão cursando graduação em áreas correlatas e que desejam aproveitar a formação de excelência da Faculdade Engenheiro Salvador Arena. Os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e realizados no campus da Faculdade, em São Bernardo do Campo/SP. As aulas dos cursos matutinos acontecem das 7h às 12h15 e dos noturnos das 19h15 às 22h45, com atividades aos sábados pela manhã.

Estrutura do Processo Seletivo

O processo de seleção conta com duas etapas. A primeira fase envolve uma prova online de conhecimentos específicos, a ser realizada em 26 de novembro de 2024, com horários às 8h e 19h30, seguida por uma entrevista online. Os candidatos que obtiverem a pontuação necessária serão convocados para a segunda fase, que consiste em avaliação curricular com análise do histórico escolar e planos de ensino.

Requisitos e Documentação

Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em curso de bacharelado correspondente ao curso desejado na Faculdade Engenheiro Salvador Arena em uma instituição reconhecida pelo MEC. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 14/11 exclusivamente pelo site da Faculdade. Os candidatos inscritos devem enviar uma cópia digitalizada de um documento com foto para confirmação, até o dia 18 de novembro de 2024, conforme descrito no Edital. Aqueles que concluírem a primeira fase serão convocados para a segunda etapa, com entrega de documentação entre 6 de dezembro de 2024 e 13 de janeiro de 2025.

Vagas disponíveis:

Engenharia de Alimentos (Matutino)

2º período: 8 vagas

3º período: 8 vagas

4º período: 22 vagas

5º período: 17 vagas

6º período: 29 vagas

7º período: 17 vagas

8º período: 17 vagas

Engenharia de Controle e Automação (Matutino)

3º período: 2 vagas

4º período: 4 vagas

5º período: 1 vaga

6º período: 7 vagas

7º período: 5 vagas

8º período: 12 vagas

Engenharia de Computação (Noturno)

3º período: 3 vagas

4º período: 6 vagas

5º período: 2 vagas

6º período: 2 vagas

7º período: 5 vagas

8º período: 8 vagas

Administração (Noturno)

5º período: 2 vagas

6º período: 4 vagas

Cronograma do processo:

Inscrições: até às 16h do dia 14 de novembro de 2024

Envio do documento digital: até dia 18 de novembro de 2024

Prova online: dia 26 de novembro de 2024 (horário agendado 8h ou 19h30)

Entrevista online: dias 28, 29 de novembro e 02 de dezembro de 2024 (agendada)

Resultado da 1ª fase: 06 de dezembro de 2024, a partir das 14h

Entrega de histórico escolar e ementas: das 15h do dia 06 de dezembro de 2024. até às 16h do dia 13 de janeiro de 2025

Resultado final: dia 21 de janeiro 2025, a partir das 14h

Para mais detalhes e acesso ao edital completo, os interessados devem acessar o site oficial: www.faculdadesalvadorarena.org.br.