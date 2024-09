FAC-SP lança promoção de cursos EAD com condição exclusiva para associados da ACISBEC

A FAC-SP (Faculdade do Comércio de São Paulo) lançou uma promoção inédita com condições especiais para cursos de graduação qualificados. Trata-se de um benefício para associados da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) seus colaboradores e dependentes.

Os alunos que fizerem inscrição para a graduação EAD ganham uma pós-graduação. A promoção tem tempo limitado e vai até o dia 18 de outubro.

A ACISBEC é polo da FAC-SP e essa parceria beneficia associados, seus funcionários e familiares. O objetivo dessa iniciativa é a qualificação inovadora do comércio, varejo e serviços, conectando e preparando o profissional para as novas demandas do mundo digital.

“É muito importante profissionalizar o setor preparando os alunos para o ambiente empresarial por meio de uma instituição especializada no comércio”, afirmou Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC.

A FAC-SP é uma iniciativa da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), entidade com mais de 125 anos, independente de governos e sem fins lucrativos, dedicada à representação dos empresários, empreendedores e à defesa da democracia e da livre iniciativa. Também é iniciativa da FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), entidade que congrega mais de 420 Associações Comerciais em todo o Estado de São Paulo e que está presente em um universo de 200 mil empresários e empreendedores associados.

Outras informações e inscrições pelo (11) 2131-4800, whatsapp: (11) 97665-2257, e-mail: [email protected].