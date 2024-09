Expo de Transportes do ABCD gera R$ 480 milhões em negócios

A 24ª Expo de Transportes do ABCD, promovida pelo Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) e organizada pela Conexão Eventos, recebeu aproximadamente 72 mil visitantes, gerando volume de negócios estimado em R$ 480 milhões. Conhecido como a Feira dos Cegonheiros, o evento foi realizado no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, entre 26 e 28 de setembro, e reuniu importantes marcas de caminhões, representadas por grupos de concessionárias, além de fabricantes de implementos e fornecedores de serviços.

A Auto Sueco, concessionária Volvo, marcou presença com os caminhões das linhas FH e FM. A Cofipe, representando a Iveco, apresentou o caminhão pesado S-WAY. A Comercial De Nigris levou os Actros 2045LS/36 e 2548LS/33, da Mercedes-Benz, enquanto a Via Trucks exibiu os modelos DAF XF FTS 480 e XF FTS 530.

Os protagonistas da Codema, concessionária Scania, foram os caminhões G 370 e R 450, enquanto a Volkswagen Caminhões e Ônibus destacou os modelos Meteor 28.480 6×2 e Constellation 25.480. O estande da Dambroz atraiu o público com o lançamento da carreta da série D-80, SRTA DAMBROZ, série ouro.

Segundo os expositores, a maioria participando desde a primeira edição, o evento é uma excelente oportunidade para fechar negócios e a cada ano melhora ainda mais. De acordo com José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, presidente do Sinaceg, a Expo foi um sucesso de público e faturamento, alinhando-se às expectativas de crescimento do mercado, e proporcionou aos associados a oportunidade de reforçar parcerias com o segmento.

Durante o evento, pesquisa realizada com os visitantes elegeu o estande da Comercial De Nigris como o mais bonito, seguido pelo da Tegma e o do Sinaceg. Todos os estandes ofereceram “comes e bebes”, alguns contrataram músicos e outros tinham atividades para animar o público. No palco principal, os visitantes aproveitaram três dias de shows, com o sertanejo Rodrigo Ravell, o Grupo Balaio e a Escola de Samba Swingueira.