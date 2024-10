Estância Pet acontece neste domingo (13)

Não é de hoje que os animais de estimação deixaram de ser vistos como mascotes e passaram a ocupar um lugar de destaque nos lares brasileiros. Pensando nisso, no dia 13 de outubro, neste domingo, na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, ocorre a 14ª edição do Estância Pet, o maior evento pet do Brasil, a partir das 9h.

São diversas atividades pensadas para promover autonomia, diversão e liberdade para o seu melhor amigo, como: lamódromo, piscina, lago, piscinas de bolinha, bolhas de sabão, e nesta edição, ainda vai acontecer as AUlimpiadas Pet, serão 5 atividades como: labirinto, canicross, agility, pista maluca e yoga, os 300 primeiros pets a completar três atividades e chegar no pódio, ganham uma medalha do Estância Pet – Edição AUlimpíadas.

Se os motivos acima ainda não te convenceram, aqui vão 5 benefícios de você levar o seu cachorro em um evento totalmente pensado para o bem estar dele:

1 – Socialização Saudável: No Estância Pet seu cão terá a oportunidade de interagir com outros cães e pessoas, promovendo habilidades sociais e garantindo momentos de diversão e alegrias para ele.

2 – Atividades Divertidas: Cãocurso de fantasias, labirinto, corridas e brincadeiras. Ele terá a chance de se envolver em novas experiências e criar memórias inesquecíveis ao seu lado.

3 – Exploração e Estimulo Mental: Áreas de exposição com diferentes estandes e atividades, seu cão poderá explorar novos ambientes, cheiros e estímulos, o que é crucial para o seu bem-estar emocional e mental. No Estância Pet, seu cão poderá explorar todos os instintos dele.

4- Um espaço para trocas e aprendizados: Presença de especialistas em animais, treinadores, e fornecedores de produtos e serviços relacionados ao mundo Pet. Você poderá obter informações valiosas sobre cuidados com a saúde, treinamentos, nutrição e muito mais.

5- Laços fortalecidos: É uma excelente maneira de fortalecer o vínculo entre você e seu cão. Compartilhar experiências positivas e momentos de diversão fortalece a relação e aumenta a confiança mútua.

Os ingressos estão disponíveis pelo site da Ticket360 ou presencialmente na bilheteria da Estância Alto da Serra no dia do evento.

Para maiores informações acesse www.estanciapet.com.br ou instagram.com/estanciapet.