Espírito Natalino inspira solidariedade com ações sociais no Golden Square

O espírito natalino mais uma vez tomou conta do Golden Square, em São Bernardo do Campo. Comprometido com a responsabilidade social e com o bem-estar da comunidade, o shopping lança duas importantes campanhas de arrecadação que têm como objetivo levar mais esperança e apoio para aqueles que mais precisam neste final de ano.

Árvore Solidária

Buscando dar visibilidade ao trabalho realizado desde 1998 pelo Centro Cultural Afro-brasileiro Solano Trindade, que atua na valorização da cultura afro-brasileira e na proteção e garantia dos direitos da criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, o shopping promove a ação “Árvore Solidária”, na qual cerca de 50 cartinhas de crianças assistidas pelo centro serão disponibilizadas para apadrinhamento pelos clientes.

A Árvore Solidária está montada no piso L3, ao lado do balcão de atendimento ao cliente, e todos os interessados podem retirar as cartinhas diretamente do local. O cliente poderá escolher quantas doações quiser fazer e entregar o presente até 05 de dezembro.

Natal Sem Fome

Pelo 8º ano consecutivo, os shoppings da rede Ancar unem forças com a ONG Ação da Cidadania em prol das famílias em situação de insegurança alimentar. Para 2024, a meta do Golden Square é arrecadar 6 toneladas de alimentos para a campanha “Natal Sem Fome”.

Para estimular a participação dos visitantes, o acesso para algumas atrações culturais e ativações natalinas que farão parte da programação ao longo de novembro e dezembro estará condicionado à doação de 1kg de alimento não perecível por participante.

“O final de ano é um momento de união, solidariedade e de reflexão sobre o que podemos fazer pelo próximo. Temos um histórico muito positivo de engajamento dos nossos clientes e colaboradores e contamos com a participação de todos para que, mais uma vez, possamos fazer a diferença para nossa comunidade”, comenta Renann Mendes, gerente de marketing do Golden Square.

Serviço:

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Projeto Árvore Solidária

Quando: Até 05 de dezembro

Onde: Piso L3, ao lado do balcão de atendimento ao cliente

Campanha Natal Sem Fome

Quando: Até 02 de janeiro

Onde: Praça de eventos, piso L1 e piso L3, ao lado do palco