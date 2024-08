Enel SP promove ação especial de atendimento ao cliente em São Bernardo

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, levará sua unidade móvel de atendimento até São Bernardo do Campo, e promover a “Ação Enel + Perto de Você”. Isso acontecerá entre os dias 26 de agosto e 6 de setembro. A ação será no “Posto Atende Bem”, no endereço Estrada dos Alvarengas, nº 5.809, entre 9h e 16h.

No local, uma Unidade Móvel de Atendimento da empresa estará à disposição dos clientes, oferecendo serviços como emissão de 2ª via da conta de energia, alteração de titularidade e cadastro, consulta e negociação de débitos, além de informações e tira-dúvidas.

É possível que os clientes solicitem também o cadastro no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Para isso, é importante destacar que o cadastro da família deve estar correto e atualizado no CadÚnico, do governo federal (cadunico.cidadania.gov.br). Os interessados devem levar seu NIS (Número de Identificação Social ) ou Número do Benefício do INSS, além da conta de energia, para auxiliar na realização do cadastro. A companhia destaca ainda que não é necessário que o solicitante seja o titular da conta para ter direito à TSEE.

Durante a ação, equipes irão realizar podas preventivas de galhos de árvores na região, com o objetivo de ampliar a confiabilidade do fornecimento de energia e a segurança da rede elétrica da companhia.

Ações de sustentabilidade

O evento envolve o projeto Enel Compartilha Eficiência, que nesta edição permitirá aos clientes a troca de até oito lâmpadas antigas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares – por outras novas e mais econômicas, de LED. Para participar, basta ser o titular da unidade consumidora, levar um documento com foto, uma conta de luz e as lâmpadas a serem trocadas.

Nos dias 30 de agosto e 6 de setembro, a equipe do programa Ecoenel estará no local, promovendo a coleta de resíduos recicláveis e destinando o bônus gerado na conta de energia dos clientes. Para isso, é importante que os clientes levem uma conta de energia para realização de cadastro. Lembrando que os resíduos aceitos para a troca são: plásticos, alumínio, papel e vidro (que precisam estar limpos e separados).

“Estamos onde o cliente está. Será uma semana com iniciativas dedicadas aos moradores de São Bernardo do Campo. Nas duas ocasiões, podem ser realizados os mesmos serviços comerciais que estão disponíveis nas lojas. E, ainda, conseguiremos levar dicas de economia de energia e realizar a troca de lâmpadas”, diz Tatiana Celani, responsável pela área de Felicidade do Cliente da Enel Brasil.

Programe-se:

“Ação Enel + Perto de Você” – São Bernardo do Campo

Data: de 26 de agosto a 6 de setembro

Horário: 9h às 16h

Local: “Posto Atende Bem”, no endereço Estrada dos Alvarengas, nº 5.809