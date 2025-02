Endrick brilha e garante vitória do Real Madrid na semifinal da Copa do Rei

Em um emocionante embate realizado em San Sebastián, o Real Madrid conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, graças a um gol do jovem atacante Endrick. A partida ocorreu na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, e foi válida pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. O confronto de volta está agendado para o dia 1º de abril, em Madrid, onde a equipe merengue poderá garantir sua vaga na final com um empate.

A equipe vencedora deste duelo se encontrará com o classificado entre Barcelona e Atlético de Madrid, que protagonizaram um eletrizante empate de 4 a 4 na última terça-feira.

Ao longo dos primeiros minutos da partida, a Real Sociedad exerceu pressão intensa, colocando o Real Madrid em modo defensivo. Com apenas três minutos de jogo, Kubo exigiu uma defesa notável do goleiro Lunin, que se destacou desde os primeiros instantes.

Comandados pelo técnico Carlo Ancelotti, os merengues rapidamente ajustaram sua estratégia e começaram a criar oportunidades ofensivas. Mesmo na ausência do astro Mbappé, que foi cortado devido a um problema odontológico, o time conseguiu se reerguer. Vini Jr e Bellingham tiveram boas chances, mas foi Endrick quem fez a diferença. Aos 18 minutos, Bellingham lançou Endrick com um passe preciso pelo meio da defesa adversária. O ex-jogador do Palmeiras não hesitou e, com grande agilidade, ficou cara a cara com o goleiro Remiro, marcando seu sexto gol em 25 partidas pelo Real Madrid.

Apesar da desvantagem no marcador, a Real Sociedad não se deixou abater. Os jogadores Brais Méndez e Oyarzabal tentaram surpreender Lunin, mas encontraram um goleiro inspirado pela frente. O Real Madrid continuou a ser uma ameaça constante nos contra-ataques, e Remiro fez defesas espetaculares para evitar que Vini Jr ampliasse a vantagem.

No fim da primeira etapa, mais uma oportunidade surgiu para a Real Sociedad com Barrenetxea, mas novamente Lunin se destacou com uma intervenção decisiva.

No segundo tempo, a intensidade aumentou consideravelmente. A Real Sociedad começou criando duas oportunidades claras logo aos três minutos; no entanto, Lunin estava em uma noite inspirada e impediu o empate. O Real Madrid respondeu rapidamente: aos cinco minutos, Endrick quase marcou novamente ao acertar o travessão.

Ao longo da partida, as duas equipes alternaram momentos de pressão e oportunidades claras de gol. Contudo, nos minutos finais, a impressão era de que a Real Sociedad havia sentido o desgaste físico, permitindo ao Real Madrid pressionar ainda mais. Remiro foi crucial para manter o placar em 1 a 0 ao evitar pelo menos três finalizações perigosas dos merengues.

Com esta vitória apertada, o Real Madrid se posiciona favoravelmente para avançar à final da Copa do Rei, enquanto a expectativa aumenta para o próximo encontro entre as duas equipes.