Brasil tem dois jogadores entre os Sub-21 mais valiosos mundo

Savinho e Endrick são representantes brasileiros na lista dos jogadores Sub-21 com maior valor de mercado. O estudo é feito pelo CIES (Observatório do Futebol).

Savinho é o quarto atleta sub-21 mais valioso do mundo, avaliado em 101 milhões de euros (R$ 636,9 milhões). O atacante de 20 anos, que está em sua primeira temporada no Manchester City, tem contrato com o clube inglês até 2029.

Já Endrick é o sexto, com valor estimado em 97,7 milhões de euros (R$ 616,1 milhões). A joia ex-Palmeiras, agora no Real Madrid, faz sua estreia no futebol europeu aos 18 anos.

Lamine Yamal lidera o ranking, valendo 180,9 milhões de euros (R$ 1,14 bilhão). A promessa do Barcelona, que também é o mais jovem do top 10, fica na frente de Alejandro Garnacho (114,8 milhões de euros), do United, e Warren Zaire-Emer7 (109 milhões de euros), do PSG, que completam o “pódio”.

O zagueiro Lucas Beraldo é o 11º. Revelado pelo São Paulo, o jogador do PSG foi avaliado em 70,3 milhões de euros.

Vitor Roque, Andrey Santos e Estêvão também estão no top 100 das maiores promessas do futebol internacional. Eles aparecem, respectivamente, nas posições 28, 60 e 66.

JOGADORES SUB-21 MAIS VALIOSOS DO MUNDO

Posição Jogador Valor (euros) Valor (R$) Clube 1 Lamine Yamal 180,9 milhões R$ 1,14 bilhão Barcelona 2 Alejandro Garnacho 114,8 milhões R$ 723,9 milhões Manchester United 3 Warren Zaïre-Emery 109 milhões R$ 687,3 milhões PSG 4 Savinho 101 milhões R$ 636,9 milhões Manchester City 5 João Neves 99,8 milhões R$ 629,3 milhões PSG 6 Endrick 97,7 milhões R$ 616,1 milhões Real Madrid 7 Rico Lewis 87,2 milhões R$ 549,9 milhões Manchester City 8 Arda Güler 76,7 milhões R$ 483,6 milhões Real Madrid 9 Kobbie Mainoo 74,8 milhões R$ 471,7 milhões Manchester United 10 Kenan Yildiz 72,3 milhões R$ 455,9 milhões Juventus CIES

OUTROS BRASILEIROS NO RANKING