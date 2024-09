Em visita a feira noturna, Flávia Morando propõe ampliação da atividade em São Bernardo

A proposta de ampliação da oferta de feiras livres noturnas na cidade protagonizou nesta quarta-feira (18/9) o diálogo da candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, com feirantes e moradores. Em visita à feira livre noturna do Parque São Diogo, na Alameda da Universidade, acompanhada da deputada estadual Carla Morando, a postulante ao Paço ouviu as demandas para a região e também apresentou projetos por mais melhorias no município.

Entre manifestações de apoio e carinho dos frequentadores da feira livre noturna, Flávia destacou a importância do serviço não apenas para a economia como para a interação social e lazer. “Essa é uma atividade economicamente relevante para a cidade e para os cidadãos. Temos observado o apelo para ampliarmos o número de feiras livres que funcionam no período noturno e essa é uma proposta possível de ser executada. É bom para o consumidor, que passa a contar com mais opções para compra de seus itens e beneficia também o feirante”, observou.

Atualmente, São Bernardo conta com 46 feiras livres, realizadas de terça-feira a domingo, sendo duas noturnas: a do Parque São Diogo, na Alameda da Universidade, às quartas-feiras; e a do Rudge Ramos, atualmente na Avenida Dr. Rudge Ramos, durante a reforma da Praça dos Meninos, às quintas-feiras. “Vamos estudar, em conjunto com a categoria e com a população, os bairros e dias da semana que podem receber o serviço. Um fator que colabora com essa medida é o fato de a cidade agora ter iluminação pública 100% em LED, o que deixou as vias públicas mais claras, favorecendo a circulação noturna das pessoas”, apontou.

DIÁLOGO CONSTANTE – A quarta-feira foi marcada por extensa lista de compromissos, entre eles uma caminhada pela área comercial do Jardim Thelma, no Grande Alvarenga. Ao lado do prefeito Orlando Morando e da deputada Carla Morando, a candidata a prefeita registrou boa recepção da população de todo o entorno, sobretudo, com relatos de avanços na região nos últimos oito anos. Entre as principais entregas mencionadas estavam a duplicação da Estrada dos Alvarengas, escrituras, recapeamento de vias e modernização da iluminação com lâmpadas de LED, além de implantação de Arena-Parque e Praça-Parque.

A atividade de campanha no Jardim Thelma, no horário do almoço, foi concretizada em conjunto com os candidatos a vereador Almir do Gás, Elly Ribeiro, Professora Pardim, Raquel Bezerra, Marlene Santos e Tania Tavares.