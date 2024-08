Em São Bernardo, Programas Nota 1.000 e IPTU Fidelidade contemplam 142 munícipes

Em mais uma cerimônia de entrega de prêmios dos programas Nota 1.000 e IPTU Fidelidade, a Prefeitura de São Bernardo contemplou mais 142 moradores na noite desta quarta-feira (14/8). Desde a criação dos incentivos, em 2017, já foram distribuídos mais de R$ 4 milhões em mais de 3.700 prêmios.

O prefeito Orlando Morando participou do evento, destacando a importância das duas ações, idealizadas pela Secretaria de Finanças, e que visam a cidadania fiscal e a adimplência, contribuindo significativamente para o progresso da cidade. “Quando combatemos a sonegação fiscal e incentivamos o contribuinte a pagar o IPTU em dia, criamos uma cultura positiva na cidade e ampliamos a arrecadação municipal, que pode ser aplicada em novos investimentos, seja na saúde, com a implantação dos novos hospitais e unidades de saúde, na educação, ampliando as escolas de ensino em tempo integral e reforçando a merenda das crianças, ou na manutenção e conservação da cidade, por exemplo. São dois programas que vêm dando muito certo e colaborando para que a nossa gestão mantenha a política de não aumentar impostos”, ressalta o chefe do Executivo.

O evento foi realizado no Teatro Martins Pena, na Praça Marques de Alegrete, 44, Vila Gonçalves. Pelo Programa Nota 1.000, o 41º sorteio da história contemplou 91 ganhadores, sendo 90 com prêmios de R$ 1.000 e um com o valor de R$ 10 mil. No caso do IPTU Fidelidade, trata-se do 11º sorteio realizado, resultando na entrega de 50 prêmios de R$ 2.000, além de uma recompensa no valor de R$ 20 mil. Ambos sorteios foram extraídos da Loteria Federal, sendo o Nota 1.000 no dia 3 de agosto e o IPTU Fidelidade em 20 de julho.

Para Adriana Alves de Oliveira, que foi contemplada com o cheque de R$ 1.000 pelo programa Nota 1.000, o valor veio em boa hora. “Já tinha até me esquecido de que estava participando do programa. No começo achei até que fosse mais um golpe, mas não. Hoje posso realmente provar que existe e que os prêmios chegam até os participantes”, declarou.

COMO PARTICIPAR – Para concorrer aos prêmios do Nota 1.000, é necessário se cadastrar no site do programa (https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/nota1000/bem-vindo) e indicar seu CPF no momento da emissão da nota fiscal de serviços eletrônica toda vez que pagar por algum serviço prestado em São Bernardo. A cada R$ 100 em NFS-e é gerado um cupom para concorrer aos sorteios, realizados a cada dois meses.

Para participar do Programa IPTU Fidelidade, basta efetuar os pagamentos nas datas indicadas no carnê de IPTU e estar adimplente com o imposto dos exercícios anteriores, garantindo assim a geração de cupons para concorrer aos sorteios. Pagando de forma parcelada, o munícipe tem direito a um cupom e, pagando em parcela única, tem direito a dois cupons para participar. São realizados sorteios anuais, compreendendo os pagamentos efetuados no 1º e 2º semestres de cada exercício.