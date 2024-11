Prefeito Orlando Morando entrega 293 escrituras na Vila dos Estudantes

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, oficializou a entrega de 293 novas escrituras às famílias da Vila dos Estudantes, na região do Montanhão, nesta quarta-feira (13/11). A cerimônia foi realizada nas dependências da EMEB Professor Claudemir Gomes do Vale em mais um avanço do Programa A Casa é Minha, maior ação de regularização fundiária da história da cidade.

“Vocês não imaginam como fico emocionado quando faço a entrega desse documento, porque sei que esse papel é a consolidação da história de vida de cada um. Agradeço ao grande time da Secretaria da Habitação e ao secretário João Abukater por todo o empenho ao longo desses anos. Trabalhamos incansavelmente desde 2017 para viabilizar a posse definitiva dos imóveis às famílias e ver o sorriso das pessoas é o meu maior presente“, declarou Morando.

A CASA É SUA, MAS PRECISA REGISTRAR – Na Vila dos Estudantes, 213 escrituras não puderam ser entregues devido à falta de documentação. Dentro do Programa A Casa é Minha, a Secretaria de Habitação criou uma ferramenta on-line para auxiliar famílias ainda não tituladas. Dessa forma, os munícipes poderão realizar o preenchimento dos dados e envio de documentos necessários para o processo de regularização fundiária do lote onde vivem no computador, tablet ou celular por meio do endereço eletrônico www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.

Gabriel Inamine/PMSBC

50 MIL DOCUMENTOS OFICIALIZADOS NA CIDADE – Até o fim de 2024, a Prefeitura concretizará a entrega de escrituras a mais de 50 mil famílias de São Bernardo sem qualquer custo aos moradores. Além dos títulos já concretizados, a Administração já deu entrada no cartório para regularização fundiária dos bairros Jesus de Nazareth I e II, Vila São Pedro – 1ª Etapa, Vila São Pedro – 2ª Etapa, Jardim João de Barro e Vila União.