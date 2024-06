Em São Bernardo, prefeito Orlando Morando entrega 14 novas motos para a GCM

Com o propósito de assegurar maior agilidade no atendimento de ocorrências e proteção à população, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou, nesta sexta-feira (21/6), o reforço de 14 novas motos, modelo Suzuki V-Strom, para a Guarda Civil Municipal (GCM). A medida visa auxiliar no patrulhamento ostensivo de toda a cidade.

O ato ocorreu na sede da Inspetoria Centro da corporação, que fica dentro da Esplanada do Paço, com as presenças do secretário de Segurança Urbana, coronel Carlos Alberto dos Santos, inspetores e guardas municipais.

O investimento total se dá no valor de R$ 1,2 milhão, oriundo de emendas parlamentares e também de recursos próprios da Prefeitura. A entrega se soma às políticas públicas de segurança urbana adotadas pela Administração municipal desde 2017, quando começou a intensificar o aporte na pasta, incluindo no pacote a aquisição de novos armamentos, coletes de proteção e novas viaturas, além de ampliar o contingente da guarda, composta, atualmente, por praticamente 900 agentes, a segunda maior do Estado, atrás apenas da Capital.

“Mais uma importante conquista para a GCM e para a segurança urbana da nossa cidade, que vai trazer mais agilidade no atendimento das ocorrências, garantindo, assim, uma atuação melhor da nossa guarda na cidade. Aqui em São Bernardo continuamos investindo pesado para valorizar a corporação e trabalhando incansavelmente pela segurança da nossa população”, sustentou o chefe do Executivo municipal.

Instituição referência no Estado de São Paulo, a guarda de São Bernardo passou a contar, desde o fim do ano passado, com drones para aumentar o monitoramento em pontos de maior incidência criminal. Em abril deste ano, em ação pioneira, a Prefeitura investiu no moderno sistema de comunicação digital, o primeiro nestes moldes no Brasil. A aquisição de novos equipamentos tem objetivo de ajudar na eficiência das operações. O aporte voltado à implantação da medida gira em torno de R$ 9 milhões.

Em maio, o prefeito Orlando Morando autorizou início de obras para reforma e adequação do novo Centro Integrado de Monitoramento (CIM). O equipamento passará a funcionar no Paço Municipal, com estrutura mais ampla e moderna, a partir de investimento de R$ 18,4 milhões. Com atuação durante 24 horas por dia, o serviço reunirá segurança urbana, trânsito, profissionais da saúde e Defesa Civil numa estratégia de agilizar e qualificar o monitoramento, vigilância e atendimento da população.

ESTRUTURA – A GCM de São Bernardo conta hoje com estrutura composta por seis inspetorias regionais, duas bases especializadas (Romu e Guarda Ambiental), Centro Integrado de Monitoramento (CIM), Centro de Formação em Segurança Urbana, Corregedoria Geral, Centro de Operações Integradas (COI), em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, bem como base almoxarifado e serviço de vigilância na Prefeitura.