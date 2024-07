Em São Bernardo, obras de urbanização do Serro Azul entram na fase final

As intervenções promovidas pela Prefeitura de São Bernardo para a urbanização do Jardim Serro Azul chegam à fase final de obras. Os serviços de infraestrutura, drenagem, sistema viário, construção de moradias, e canalização de córregos atingiram 85% de execução. A última etapa, já em andamento, é a construção de Praça-Parque com gramado sintético, que será entregue juntamente com o restante das melhorias até outubro.

“Estamos vendo nascer um novo bairro Serro Azul e isso só é possível por conta da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, e também à minha esposa, a deputada estadual Carla Morando, por tornar realidade essa obra fundamental para a população”, declarou o prefeito Orlando Morando.

A urbanização do Serro Azul é fruto de investimento de R$ 36 milhões, a partir de convênio firmado entre a Prefeitura de São Bernardo e o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). A vistoria às obras, realizada nesta segunda-feira (15/7), foi acompanhada pelo secretário de Habitação, João Abukater, além de representantes da empresa Hema Construção Ltda, responsável pelas obras na região.

PROTEÇÃO AO MANANCIAL – O assentamento Serro Azul está localizado na porção sudoeste de São Bernardo, às margens da Represa Billings, situada na Macrorregião do Alvarenga e inserida na Área de Proteção aos Mananciais (APRM) Billings. Localiza-se no bairro dos Alvarenga, próximo ao Reservatório Billings e a cerca de 15 quilômetros de distância do centro do município.