Em pacote da Educação, Flávia Morando traça manutenção de Fila Zero nas creches

Um pacote de ações planejadas para a Educação. A candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, traçou, entre uma lista de propostas para a área, plano de manutenção da política de Fila Zero nas creches municipais, expandindo a celebração de convênios com o terceiro setor. A medida tem objetivo de preservar o atendimento da rede sem fila de espera na faixa etária de 0 a 3 anos. Até 2017, o déficit era de 4.500 vagas.

Depois de reorganização do atendimento na rede, a gestão do prefeito Orlando Morando apostou na parceria com organizações sociais para ampliar a oferta de vagas em creche e, desde o início do segundo mandato, não há fila de espera em São Bernardo. Não havia, até então, política pública efetiva para resolver o impasse. A rede municipal possui hoje 89 creches, sendo 44 unidades próprias e 45 da rede parceira. Atualmente, são 16.032 crianças matriculadas em 2024 nos equipamentos do sistema local.

A alternativa substitui, como premissa, a construção de unidades escolares, o que demanda espaços na cidade, tempo e alto investimento financeiro tanto para erguer quanto na manutenção do prédio. “A educação básica de São Bernardo é exemplo para o Brasil. A solução de sucesso da Administração neste período tem sido firmar convênio com as instituições parceiras. Vamos garantir a manutenção da fila zero para atendimento nas creches, expandindo parcerias com entidades do terceiro setor”, sustentou Flávia Morando.

Neste modelo, a entidade recebe o repasse financeiro da Prefeitura para administrar a unidade e os funcionários, tendo a necessidade de seguir as regras da Secretaria da Educação, com a mesma qualidade de ensino das EMEBs, com alimentação balanceada, uniforme e material escolar e projeto pedagógico padronizados.

A candidata à sucessão do prefeito Orlando Morando reforçou que a medida é “receita que vem dando certo na cidade”. “É uma vitória geral. A ação traz benefícios para todos. Para os pais, que podem trabalhar tranquilos com a certeza de que os filhos estão bem cuidados; às crianças, estimuladas, têm suas habilidades desenvolvidas; e para os profissionais da educação, que passam a ter mais oportunidades de emprego”, emendou.

MERENDA – Na esteira de propostas na Educação, Flávia Morando já apresentou, neste período de pré-campanha, plano de incluir a oferta de merenda escolar nas férias aos 80 mil alunos da rede municipal. O reforço da medida visa assegurar segurança alimentar à totalidade dos estudantes em período de recesso. A iniciativa, atualmente, é realizada nas unidades de ensino da região do Pós-Balsa. A ação foi iniciada em 2019 no município, oferecendo almoço, diariamente, durante as férias.