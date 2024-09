Em caminhada, Guto Volpi leva propostas do plano de governo aos moradores do Jardim Luzo

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), foi às ruas do Jardim Luzo, nesta quinta-feira (19), para levar propostas de seu plano de governo, durante caminhada realizada junto aos apoiadores e ao vice-prefeito Rubens Fernandes (Republicanos). Durante caminhada, Guto também reforçou as realizações na região.

“Tivemos a oportunidade de levar aos moradores e conversar olho no olho sobre nossos projetos para continuidade em Ribeirão Pires. Nossa campanha do bem, feita com a verdade e o diálogo com toda população de Ribeirão Pires”, disse o candidato.

No Jardim Luzo, Guto Volpi entregou a revitalização e ampliação da unidade de saúde da família, iluminação pública 100% em led, nova praça esportiva com quadra de futebol society e basquete 3X3 e totens de segurança videomonitoramento 24 horas.

Agenda de campanha – Guto Volpi ainda esteve na região central e também no bairro Santa Luzia para dialogar com moradores e reforçar o projeto de reeleição.