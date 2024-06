Em Brasília, prefeito Orlando Morando discute avanços a São Bernardo com vice-presidente Geraldo Alckmin

Em extensa lista de compromissos na Capital federal, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, realizou agenda nesta segunda-feira (24/6) com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, tratando de temas relacionados a avanços efetivos neste ano para a cidade.

As agendas em Brasília foram acompanhadas pelo deputado federal Fernando Marangoni, que tem domicílio eleitoral no Grande ABC, e pelo diretor-superintendente do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Marco Vinholi.

Referência como polo de inovação e desenvolvimento econômico do País, São Bernardo computou a abertura de 19.453 novas empresas no balanço consolidado de 2023, o que corresponde à média de 1.621 firmas por mês. Os números constam no levantamento registrado no painel do Mapa de Empresas, divulgado pelo governo federal, e refletem a criação e manutenção de ecossistema favorável para receber investimentos privados. Entre as novas empresas em São Bernardo, 14,7 mil referem-se a MEIs (Microempreendedores Individuais), média de 1,2 mil mensalmente.

Logo na sequência do encontro, o chefe do Executivo de São Bernardo esteve em reunião com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, na qual discutiu assuntos pertinentes à Previdência, atualmente em total estabilidade no município. “Conversamos sobre a possiblidade de reforma do amplo prédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), na região central da cidade, localizado na Avenida Newton Monteiro de Andrade”, frisou o prefeito.