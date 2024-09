Em agenda, Flávia Morando destaca implantação de base da GCM e nova UBS no Grande Alvarenga

Em caminhada realizada nesta terça-feira (24/9) na Avenida Capitão Casa, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, destacou propostas de implantação de uma base fixa da GCM (Guarda Civil Municipal) e de nova UBS (Unidade Básica de Saúde) na região do Grande Alvarenga. A atividade se deu pelo comércio do bairro dos Casa, durante o horário do almoço, acompanhada do prefeito Orlando Morando e de candidatos a vereador, em diálogo com os moradores do entorno.

Flávia Morando é a indicada do atual prefeito para dar continuidade à gestão em São Bernardo. A candidata frisou o compromisso em avançar com a transformação vivenciada atualmente na cidade, bem como aprimorar projetos em andamento. Na segurança, a prefeiturável tem o plano de instalar novas bases da guarda, iniciando por três macrorregiões: além do Alvarenga, insere ainda na lista Vila São Pedro e Pós-Balsa. Para a área, ela prevê também ampliar o efetivo da GCM de 1.050 para 1.500 pessoas e reforçar o monitoramento por câmeras, passando de 750 para 2.000 unidades.

Em relação à saúde, a prefeiturável reiterou proposta de reestruturar a rede municipal, englobando, neste contexto, ampliar a atenção básica com a construção de quatro novas UBSs, entre elas, além da Alvarenga II, ainda União II, Três Marias e Santa Cruz (essa última em substituição à unidade existente). O plano de governo de Flávia contempla também a construção do Hospital Infantil, direcionado a crianças e adolescentes, e do Hospital do Idoso, voltado a atendimento de longa permanência – em espaço físico do antigo HMU, no Rudge Ramos -, visando desafogar outros equipamentos.

“Fizemos uma atividade especial, no horário do almoço, dedicada ao diálogo pelos comércios da Avenida Capitão Casa. A receptividade de cada um foi incrível em toda a extensão da caminhada. Tivemos um grande apoio. A gestão do prefeito Orlando Morando tem sido fundamental por toda essa região, e a população reconhece esse trabalho, sabe que o município melhorou nos últimos oito anos. Com o nosso plano de governo, podemos falar de futuro e de como a nossa cidade ainda vai avançar mais a partir de 2025, com foco na inovação e tecnologia”, frisou Flávia Morando.

A agenda de Flávia Morando no centro comercial da Avenida Capitão Casa ocorreu ao lado de parte do time de candidatos da coligação, como Marizete Marson, Antônio Macedo, Heliomar Júnior, Prô Lu, Zé Galo e Rosely Hanashiro.



FEIRA DA VILA ROSA – Na parte da manhã, a candidata Flávia Morando fez atividade de campanha na feira livre da Vila Rosa, na região do Jardim Independência, onde conversou com comerciantes e munícipes. No local, a prefeiturável reiterou plano de seguir o modelo de administração do atual prefeito, com austeridade fiscal, buscando entregas e resultados que possam marcar de forma positiva a vida da população.

A caminhada foi acompanhada pelos candidatos a vereador Samuel Alves, Leninha Fernandes, Dra. Dolores, Flávio Dantas, Luzia Hebara e Mário Peixeiro.