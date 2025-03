Em ação histórica, São Bernardo garante criação da 1ª faculdade municipal gratuita a moradores

Em iniciativa inédita na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima, criará a Faculdade Municipal de São Bernardo do Campo, em passo histórico para a educação. Será a primeira nestes moldes no município. Com aval da Câmara, que aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (12/3) projeto de Lei nestes termos, o Executivo vai implantar um programa de Ensino Superior, com cursos gratuitos, voltado a moradores em situação de vulnerabilidade, e impacto financeiro quase zero para os cofres públicos.

Mediante a autorização legislativa, o prefeito Marcelo Lima irá sancionar o projeto como Lei nesta quinta-feira, sendo publicada no Diário Oficial do dia seguinte. A ação, compromisso de campanha do chefe do Executivo, se dará em parceria com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura. A proposta, instituída no escopo do projeto, é fornecer bolsas de estudos com o intuito de fomentar o nível de ensino da população de baixa renda de São Bernardo.

O início das aulas está previsto para ocorrer já no segundo semestre de 2025, possibilitando que mais pessoas tenham acesso de Ensino Superior de qualidade. A projeção é que a faculdade municipal possa contemplar nesta primeira etapa 200 alunos, por meio vestibular aplicado pela Fundação Vunesp, instituição renomada do setor de Educação. A partir do próximo ano, a estimativa é que a faculdade passe a receber 400 estudantes. Já no terceiro ano de funcionamento a expectativa é matricular 1.000 alunos.

“É um projeto transformador, inédito na nossa cidade, a primeira Faculdade Municipal de São Bernardo do Campo, totalmente gratuita, um compromisso que assumimos lá atrás e que se tornou compromisso de governo, ampliando as oportunidades para a população. Desde que assumimos o mandato, em janeiro deste ano, afirmamos que iríamos fazer gestão olhando para o social, pensando nas pessoas. Desta forma, buscamos uma solução prática para uma questão que ninguém havia agido até agora e que me incomodava. Educação é a base para um futuro melhor. Essa ação vai trazer impacto direto na vida destas pessoas, aliando educação, social e desenvolvimento.”

A unidade da Faculdade Municipal de São Bernardo ficará instalada em prédio próprio do município. A oferta de cursos vai ocorrer nas modalidades presencial e Ensino à Distância (EAD). A Secretaria de Educação de São Bernardo é quem será responsável pela administração do programa.

BENEFICIÁRIOS – O programa da Faculdade Municipal de São Bernardo contará com critérios de seleção de candidatos para matrícula inicial na instituição, destacando o conceito social da proposta. Entre os requisitos para garantir o benefício estão comprovar residência na cidade, no mínimo, há dois anos, possuir renda familiar de até dois salários mínimos e não ter formação em Ensino Superior, bem como do ponto de vista de desempate para classificação, além de ter melhor nota na redação do processo seletivo, ter menor renda per capita familiar, residir em região com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dentro da cidade e ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em unidade privada com bolsa integral da instituição.