Educação de Jovens e Adultos (EJA) terá opção de ensino a distância a partir de abril

A partir de abril, jovens e adultos que não completaram a educação básica na idade apropriada terão a chance de retornar aos estudos com uma nova iniciativa do Governo de São Paulo. Serão oferecidas aulas do Ensino Médio, nas séries de 1ª a 3ª, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) via ensino a distância. Essa primeira fase estará disponível para estudantes com mais de 18 anos residentes na capital paulista, na Região Metropolitana e em Campinas. O período para pré-inscrições vai até 28 de março e pode ser realizado através do site da Secretaria Escolar Digital (www.sed.sp.gov.br).

No formato EaD, as atividades são compostas por 80% de conteúdo online e 20% de atividades presenciais. A plataforma digital disponibilizará aos alunos acesso a recursos interativos, como vídeos, imagens, textos, exercícios e avaliações, que compõem a formação geral básica. Além disso, haverá cinco itinerários formativos do Ensino Médio à disposição dos estudantes.

A plataforma ainda incluirá ferramentas de comunicação como fóruns e chats. As atividades presenciais ocorrerão no período noturno, onde os alunos contarão com o suporte de professores da rede estadual por área de conhecimento. Esses encontros também servirão para a aplicação das provas, esclarecimento de dúvidas e desenvolvimento de projetos relacionados aos itinerários formativos. O objetivo é que os alunos consigam concluir esta etapa em um prazo máximo de um ano.

Um total de 21 polos presenciais será disponibilizado na capital, Região Metropolitana e Campinas. As escolas vinculadas a 21 diretorias de ensino atuarão como polos da EJA à distância, abrangendo regiões como Campinas Oeste, Carapicuíba, Centro, Diadema, Guarulhos Norte e Sul, entre outras.

Além deste novo modelo EaD, a rede estadual de São Paulo ainda oferece outras duas opções para a Educação de Jovens e Adultos. Na modalidade presencial da EJA, as turmas são abertas semestralmente com aulas no período noturno. Os alunos podem finalizar os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) em dois anos ou as três séries do Ensino Médio em um ano e meio.

Por outro lado, nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), as aulas possuem um formato flexível permitindo que os estudantes iniciem seus estudos em qualquer época do ano. Com 43 unidades espalhadas pelo estado, caso o aluno não tenha um comprovante de escolaridade, o Ceeja realiza avaliações diagnósticas para determinar em qual etapa (Ensino Fundamental ou Médio) ele deve ser matriculado, levando em consideração seu nível atual de conhecimento e competências adquiridas.