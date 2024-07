Educação de Jovens e Adultos traz benefícios para idosos de Diadema

Em Diadema, nunca é tarde para estudar. É o que provam três estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do município, que frequentam as aulas na EMEB Cora Coralina, na região central. Maria Alves dos Santos, de 69 anos, nasceu em Araci (BA) e nunca teve a oportunidade de estudar quando era mais nova. Agente de Serviços Gerais aposentada da Prefeitura de Diadema, ela conta que ficou viúva muito cedo e que criou os filhos com muita luta.

“Cheguei a São Paulo e tentei estudar algumas vezes, mas sempre desistia por falta de tempo ou de condições para levar os estudos adiante, pois tinha que sustentar a família. Só consegui voltar a estudar três anos atrás, aos 66 anos.” Ela está no 8º ano, diz que aprender a ler fez toda a diferença em sua vida e que o apoio dos professores foi fundamental no processo de alfabetização. Ela incentiva as amigas a fazerem o mesmo, pois acredita que saber ler abre os olhos e a mente. “Faço parte da liderança do Núcleo Nações, do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Só vou parar de estudar quando me formar em Direito.”

A história de Vicente Jerônimo da Silva, de 84 anos, é parecida. Hoje aposentado e divorciado, ele nasceu na pequena Joselândia, distrito de Santana dos Montes (MG), veio para São Paulo à procura de trabalho ainda jovem e por aqui ficou. Estudou até o 4º ano em Minas Gerais, onde, depois da escola, ia trabalhar na roça. Em São Paulo, não conseguiu continuar os estudos devido ao trabalho e porque não havia escola próxima.

“Só agora pude retomar. Como não consegui recuperar o histórico escolar, entrei na EJA I no início deste ano. É ótimo para não ficar parado, manter a mente ativa, por isso gosto de fazer palavras cruzadas. No dia a dia não dependo de ninguém, posso ler qualquer coisa, até bula de remédio. Não tem idade para voltar a estudar, basta ter vontade.”

José Luiz de Oliveira, aos 80 anos, faz coro com os colegas de escola. Natural de Uberaba (MG), veio para São Paulo aos 18 anos, teve inúmeras atividades profissionais, mas não conseguiu dar sequência aos estudos, feitos até o 6º ano em sua cidade natal. Ele estuda desde o início de 2024, está no 8º ano e quer continuar até se formar em Advocacia.

“É preciso muita disciplina, esforço e responsabilidade para estudar. Eu tenho um pouco de dificuldade com algumas matérias, mas os professores são muito bons, têm didática, jeito para ensinar e paciência, e tudo isso faz muita diferença no nosso aprendizado.”

A diretora da EMEB Cora Coralina, Marisa Cristina Desideri, diz que os benefícios de voltar a estudar nessa idade vão além do aprendizado regular, contribuindo para a socialização, sensação de pertencimento e acolhimento. “A rotina escolar favorece novas amizades e evita o isolamento e a solidão. Muitos idosos moram sozinhos, são viúvos e com filhos já casados e fora de casa, e aqui eles se sentem acolhidos. Além disso, nós promovemos passeios e atividades externas em teatros, cinemas, parques e exposições.”

Na visão de Absolon de Oliveira, coordenador da Educação de Jovens de Adultos, a educação para o idoso tem outro sentido e objetivo. “Para o idoso, a escolarização já não é apenas para obtenção de diploma, e sim para estabelecer canais de comunicação com a sociedade e com a vida coletiva, por isso reforçamos a importância da campanha ‘Lugar de idoso é na escola’, com o objetivo de ampliar a escolarização da população idosa no município de Diadema.” O octogenário José Luiz confirma: “fui muito bem acolhido na escola e fiz muitos amigos, conheço todo mundo. A EJA, para mim, é muito mais do que aprender”.

Matrículas abertas o ano todo

A EJA garante o acesso à educação à população com mais de 15 anos e que ainda não concluiu o ensino fundamental, e conta com mais de 2.000 estudantes matriculados em Diadema. A prefeitura oferece matrículas para a EJA I, que contempla do 1º a 5º ano do Ensino Fundamental, e para a EJA II, do 6º ao 9º ano. As matrículas podem ser feitas durante todo o ano nas unidades onde os cursos são oferecidos (veja lista abaixo) e os documentos necessários são RG e CPF. Menores de 18 anos devem apresentar um documento do responsável. As aulas são realizadas no período noturno, das 19h às 23h, e a EMEB Cora Coralina oferece aulas em dois turnos: vespertino, das 13h às 17h, e noturno, das 17h às 21h.

Unidades educacionais de Diadema que oferecem EJA:

EMEB Anita Catarina Malfatti – Rua Ari Barroso, 290 – Jd. do Parque

EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz – Rua Badejo, 70 – Eldorado

EMEB Cândido Portinari – Rua Cândido Portinari, 7 – Jardim Portinari

EMEB Carlos Drummond de Andrade – Rua Plínio Salgado, 131 – Casa Grande

EMEB Cora Coralina – Rua Santo Inácio, 90 – Centro

EMEB Deputado Freitas Nobre – Rua Gaspar Lemos, 405 – Vila Nogueira

EMEB Dr. José Martins da Silva – Rua Guatambus, 69 – Eldorado

EMEB Profª Letícia Beatriz Pessa – Rua Linda, 114 – Jardim União

EMEB Luiz Gonzaga – Rua Javari, 674 – Paineiras

EMEB Mário Santalucia – Rua Dona Ruyce Ferraz Alvim, 2050 – Jardim Ruyce

EMEB Olga Benário Prestes – Rua São Genaro,149 – Centro

EMEB Rachel de Queiróz – Praça Buriti, s/nº – Jardim Santa Terezinha

EMEB Santo Dias da Silva – Rua 26 de Abril, 301 – Jardim Canhema

EMEB Tom Jobim – Avenida Dom João VI, 926 – Jardim Santa Rita

EMEB Zilda Gomes dos Reis Almeida – Rua Maria Emília, 100 – Jardim Boa Vista

Polo Sítio Joaninha – Rede Cultural Beija Flor – Rua Rio Beija-Flor, 13 – Vila Joaninha

Polo Nova Conquista – Associação Vila Nova Conquista – Travessa Olavo Bilac, 169 – Piraporinha

Polo CMI – Igreja Batista – Rua Yamagata, 265 – Jardim Takebe

Polo 18 de Agosto – Centro Comunitário 18 de Agosto – Rua Platina, 133 – Taboão

Associação dos Moradores do Jardim Gazuza – Rua Alfredo José de Magalhães, 46 – Casa Grande

Associação Mutirão Habitacional de Diadema (Amuhadi) – Rua Apóstolo Pedro, 685 – Eldorado