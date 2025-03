Fundação Santo André celebra sucesso do vestibular com 1.400 novas matrículas

O Centro Universitário Fundação Santo André (FSA) comemora um marco significativo em sua história: a instituição registrou aproximadamente 1.400 novas matrículas no último vestibular, reforçando sua posição como uma das principais referências em educação superior na região do Grande ABC. Com mais de 60 anos de história e mais de 100 mil alunos formados, a FSA segue investindo na qualidade do ensino e na estrutura oferecida aos estudantes.

Nota máxima no MEC e infraestrutura de ponta

Reconhecida nacionalmente com nota máxima (5) pelo Ministério da Educação (MEC), a FSA se destaca pelo ensino de excelência e pelo compromisso com a formação profissional de seus estudantes. A instituição conta com mais de 4 mil estudantes matriculados e uma ampla variedade de laboratórios e cursos em áreas como Direito, Publicidade, Negócios, Engenharia, Arquitetura, Tecnologia da Informação, Psicologia e Biologia.

Diferenciais

O crescimento expressivo nas matrículas reflete também as iniciativas inovadoras da FSA, como o programa FSA Experience, que proporciona aos candidatos uma imersão na rotina universitária. A iniciativa permite que os futuros alunos conheçam laboratórios, assistam a palestras, interajam com professores e vivenciem, na prática, o ambiente acadêmico diferenciado da FSA. Além disso, a gestão da Fundação investe continuamente na qualificação dos alunos, professores e colaboradores, garantindo um ensino alinhado às demandas do mercado de trabalho.

Outro fator determinante para o sucesso do vestibular é a forte relação entre teoria e prática, proporcionada por diversos núcleos de atendimento à comunidade. Os estudantes têm a oportunidade de atuar diretamente no Núcleo de Práticas Jurídicas, na Clínica Escola de Psicologia, no Núcleo de Apoio Fiscal, na Empresa FSA Jr., no Escritório Modelo de Arquitetura e na Agência Modelo de Publicidade, consolidando o aprendizado por meio de experiências reais.

Matrículas abertas e programas de bolsas

Para os candidatos que ainda desejam ingressar em um curso superior de qualidade, a FSA oferece inscrições gratuitas para graduação pelo site oficial. Além disso, a instituição disponibiliza um programa exclusivo de bolsas de estudo, garantindo acessibilidade ao ensino superior de excelência.

Com um ensino inovador, infraestrutura de ponta e um histórico de formação acadêmica de alto padrão, a FSA segue consolidando seu papel como referência em educação superior, formando profissionais preparados para os desafios do mercado.