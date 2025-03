Em SP, Consultórios na Rua oferecem saúde a vulneráveis

Os Consultórios na Rua (CnRs) têm se destacado como uma iniciativa vital para garantir o acesso à saúde de indivíduos em situação de vulnerabilidade social na cidade. Atualmente, as equipes operam entre 7h e 19h, com algumas estendendo seu atendimento até as 22h, proporcionando suporte diário a essa população.

Estabelecido em 2004 pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o programa atua como um ponto de entrada na Rede Municipal de Saúde. Desde abril de 2020, quando foi implementada uma expansão significativa no número de equipes, os CnRs realizaram mais de 995 mil abordagens e aproximadamente 232 mil consultas médicas, reforçando seu papel na ampliação do acesso à assistência em saúde.

As equipes do CnR são compostas por profissionais variados, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. Em algumas unidades, também há a presença de cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal. Especificamente na região central da cidade, parte das equipes colabora com o Projeto Redenção, uma política pública que integra ações voltadas à saúde, reintegração social e capacitação profissional para dependentes químicos.

A SMS conta atualmente com 40 equipes do Consultório na Rua, sendo seis delas vinculadas ao Programa Redenção. O foco dessas equipes é realizar abordagens diretas às pessoas em situação de rua para oferecer acompanhamento de saúde adequado.

No cotidiano das atividades, os profissionais não apenas realizam abordagens e cadastramentos, mas também estabelecem um vínculo significativo com os atendidos. O acompanhamento inclui consultas e orientações que contemplam a saúde integral da mulher, gestantes, puérperas, crianças e adolescentes, além de atender à população LGBTIA+, idosos e todos os grupos étnicos.

As ações dos Consultórios na Rua ocorrem em diversos locais onde a população em situação de rua se encontra, incluindo centros de acolhida e espaços públicos. As atividades são realizadas em conjunto com outras equipes da atenção básica, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), promovendo um trabalho colaborativo entre diferentes instituições.

Além dos atendimentos tradicionais, as equipes também desenvolvem iniciativas lúdicas e culturais, como idas ao cinema, visitas a museus e atividades recreativas como partidas de futebol e dias de beleza. Essas ações buscam não apenas promover a saúde física, mas também fortalecer os laços sociais e comunitários entre os atendidos.