Eleição muda trânsito na região central de Diadema

Para garantir a segurança dos trabalhos de preparação e realização das eleições, a Secretaria de Mobilidade e Transportes de Diadema vai interditar parcialmente as vias nas imediações do Cartório Eleitoral, na área central da cidade, neste final de semana.

A partir das 11h do sábado (05), estará parcialmente interditado o lado ímpar da avenida Sete de Setembro, esquina com a rua Prof. Evandro Caiafa Esquivel, até a rua General Rondon, na esquina com a rua Manoel da Nóbrega.

A interdição da via vai até a conclusão dos trabalhos de apuração, prevista para às 22h do domingo (06). Os motoristas que passam pelo local devem ficar atentos e buscar rotas alternativas.

As equipes de trânsito ainda estarão a postos para organizar o tráfego e orientar motoristas e pedestres no entorno das escolas que funcionarão como zonas eleitorais.

Tarifa zero

Com o intuito de facilitar o deslocamento dos moradores no domingo de eleição (06/10), a Prefeitura estabeleceu tarifa zero no transporte coletivo municipal. A gratuidade não inclui ônibus e linhas executivas.

Além disso, a frota disponibilizada será de acordo com os dias úteis e não reduzida, como geralmente ocorre aos finais de semana.