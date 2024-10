Diadema vai ter tarifa zero no domingo de eleição

Para estimular a democracia e facilitar o deslocamento dos moradores no domingo de eleição (06/10), a Prefeitura de Diadema publica, nesta terça-feira (01/10), o Decreto nº 8.435, que estabelece a suspensão da tarifa pública no transporte coletivo municipal no primeiro turno e no segundo turno, caso ocorra. Com isso, a população pode utilizar o transporte público de forma gratuita para se deslocar à zona eleitoral e exercer a cidadania, já que o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas acima de 70 anos.

A medida também atende a decisão do Supremo Tribunal Federal, que recomenda aos municípios que tiverem condições de ofertar o transporte público coletivo gratuitamente no dia das eleições o façam. A gratuidade não inclui ônibus e linhas executivas.

Além disso, a frota disponibilizada será de 100% em relação aos dias úteis e não reduzida, como ocorre aos finais de semana.