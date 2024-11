Educação de São Bernardo conquista Selo Ouro em Compromisso Nacional com a Alfabetização

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Bernardo celebra mais um feito nacional. Desta vez a conquista do Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, concedido pelo Ministério da Educação, em reconhecimento às práticas adotadas pela gestão do prefeito Orlando Morando voltadas à aprendizagem dos estudantes da rede municipal nos últimos anos.

Entre as iniciativas realizadas pela Prefeitura de São Bernardo que colaboraram para o resultado destaque para a implantação do Programa Aprender Mais, voltado à recuperação das aprendizagens em virtude dos prejuízos e impactos causados pelo período pandêmico, forte atuação na formação docente e de gestores em cursos de capacitação voltados à alfabetização, avaliação dos estudantes de modo processual e contínuo, além da implantação de espaços de incentivo à leitura nas salas de aula de 1º e 2ºs anos do Ensino Fundamental e de bibliotecas em 100% das unidades escolares.

Para o prefeito Orlando Morando, o reconhecimento nacional é reflexo de todo o investimento realizado na educação municipal desde 2017, cujo foco principal é ofertar uma educação de qualidade às crianças de São Bernardo. “É uma alegria saber que avançamos, que zeramos a fila de espera por vagas em creche, que reformamos todas as unidades escolares, que ampliamos o ensino em tempo integral, que investimos na tecnologia e nos profissionais da educação. Não existe milagre, mas sim um resultado de muito trabalho e esforço contínuo para que nossas crianças continuem a ter uniforme e material escolar em dia, merenda de qualidade, e mais oportunidades”, ressalta.

Já a secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini, ressalta o empenho dos profissionais da educação no trabalho de recomposição da aprendizagem no período pós-pandemia. “Além de toda a preocupação com a formação contínua dos nossos profissionais, criamos uma estratégia, ampliando a jornada dos estudantes duas vezes por semana com oito horas adicionais de atividades no contraturno escolar, com oferta de almoço, lanche e transporte, além de uma formação integral, pensando no indivíduo”, diz.

SOBRE O SELO – Dividido em três categorias – bronze, prata e ouro –, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024 tem, entre os objetivos, incentivar a adoção de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão pública da educação comprometidos com o cumprimento das metas de alfabetização e de redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). Conforme o governo Federal, neste ano, o processo contou com a participação dos 26 estados e do Distrito Federal, além de 4.578 municípios brasileiros.

OUTROS PRÊMIOS – Em junho deste ano, o prefeito Orlando Morando recebeu o Prêmio Prefeito Amigo da Criança – o município foi o único com população acima de 500 mil habitantes premiado em todo o Estado de São Paulo e está entre as 100 cidades brasileiras condecoradas na sétima edição do programa. Entre os destaques de São Bernardo estão a ampliação da oferta de vagas em creche e fim da fila de espera, cenário possível graças, entre outras medidas, ao Programa Atender Mais, que vem expandindo a parceria com o terceiro setor para o atendimento de crianças de zero a 3 anos.

A Secretaria de Educação de São Bernardo também foi condecorada com o prêmio destaque em alfabetização, por estar entre as cidades com maior percentual de estudantes leitores do Estado de São Paulo. A premiação levou em conta o resultado dos estudantes na Avaliação de Fluência Leitora, realizada no ano passado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O resultado apontou que 64% dos alunos do 2° ano sabem ler e escrever.