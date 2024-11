Edap realizou Workshop Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho

A Edap (Escola Diadema de Administração Pública) realizou na manhã da sexta, dia 22 de novembro, no Auditório do Quarteirão da Saúde, no Centro, o Workshop Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho. O encontro foi dirigido a todos os servidores da Prefeitura e contou com a parceria do MPT (Ministério Público do Trabalho) e da Fundacentro.

“A realização do workshop teve como objetivo apresentar aos servidores conhecimentos práticos para ajudar na segurança e prevenção de acidentes de trabalho nos ambientes físicos das secretarias, além de outras questões voltadas à qualidade de vida do trabalhador (saúde mental, discriminação, assédio e violência no ambiente de trabalho)”, afirma Odair Cabrera, Secretário de Administração e Gestão de Pessoas.

O Workshop contou com a participação de três especialistas da área: Eliana Pintor, psicóloga e interlocutora de Saúde do Trabalhador no ABC Paulista pela Secretaria Estadual de Saúde; Solange Regina Schaffer, servidora pública federal da Fundacentro (instituição pública federal que estuda e pesquisa as condições de trabalho, com o objetivo de promover a segurança e a saúde dos trabalhadores), graduada em Pedagogia, Especialista em Higiene do Trabalho, Mestre em Gestão da Saúde no Trabalho e Meio Ambiente; e Tatiana Costa de Figueiredo Amormino, Procuradora do Trabalho no Município de São Bernardo do Campo.

A psicóloga Eliana Pintora apresentou a palestra “Saúde Mental no Trabalho: Desafios para garanti-la no Século XXI”. Ela elencou diversos fatores que contribuem para a realização de um trabalho mentalmente saudável, como Potencialidade, Autonomia, Processos, Contexto, Aspectos Psicossociais, Carga Física (Aspectos Físicos), Interface Pessoa X Tarefa, Contextos Micro e Macro, além do Monitoramento de Ambiente do Trabalho. “É preciso destacar que a colaboração dos funcionários é muito importante, pois a construção de um ambiente mentalmente saudável não é uma “receita pronta”, está sempre em contínuo aprimoramento”, destacou Eliana.

Assédio

Na sequência do Workshop, Solange Regina Schaffer apresentou o tema “Discriminação, Assédio e Violência no Trabalho: como Prevenir e Dialogar”, fruto de sua pesquisa na Fundacentro. Ela explicou como funciona e quais são os objetivos da Fundacentro. Depois mostrou os eixos da pesquisa realizada: Conceitos de Assédio (Impactos Organizacionais, Hierarquia, Tipos de Assédio); Normas e Diretrizes que caracterizam o Assédio (Convenção 190 da OIT – Organização Internacional do Trabalho), Consolidação das Leis Trabalhistas – artigos 482 e 483 e Portarias Federais 1.419 (riscos ocupacionais) e 4.219/22 (assédio); e Enfrentamento. “É sempre importante perceber que os casos individuais, às vezes, podem revelar práticas coletivas de assédio organizacional/institucional”, afirma.

Para fechar o evento a Procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Município de São Bernardo do Campo, Tatiana Costa de Figueiredo Amormino, ministrou a palestra “Prevenção e Segurança no Trabalho: construindo um Ambiente Saudável e Sustentável para os Servidores Municipais”. A procuradora mostrou a competência da Justiça do Trabalho e as atribuições do Ministério Público do Trabalho; legislações que regem o MPT; conceito de Meio Ambiente do trabalho; Segurança do Trabalho – Conceito e Importância; Riscos Físicos, Ergonômicos e Químicos; Principais Riscos no Serviço Público (nas áreas Administrativa, Operacional, Urbanística e Educacional); Responsabilidades Coletivas (Município, Servidores e Gestores Municipais); Investigação e Notificação de Ocorrências ; e Dicas para Tornar o Ambiente de Trabalho mais Seguro.

Conscientização

Para Bruno Dimas de Queiroz, agente administrativo II do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Centro-Oeste de Diadema, a realização do workshop foi importante para conscientizar os servidores sobre as questões abordadas. “Eventos como esses são muito interessantes. Em outros empregos já presenciei casos de assédio que não foram resolvidos pelos responsáveis”, afirma.

Claudia Del Monte, psicóloga-coordenadora do CRAS Centro -Oeste, ressalta que as palestras a levaram a uma reflexão das relações diárias da saúde mental no trabalho. “Temos sempre que lembrar que passamos muito tempo de nossas vidas no trabalho, e ele precisa ser prazeroso”, diz.

Projeto MPT em Quadrinhos

Além do workshop, a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (Sagep) também enviou a todos os funcionários, via email, as cartilhas em formato PDF (Portable Document Format) do Projeto MPT em Quadrinhos – edições nº 37, “Constituição Federal e MPT – 30 Anos” e nº 1, “O Trabalhador e Seus Direitos”. O PDF é um formato de arquivo ideal para visualização e impressão de documentos, e amplamente utilizado.

O objetivo do MPT em Quadrinhos é levar à sociedade informações sobre o direito trabalhista de forma lúdica e intuitiva, por meio dos recursos simples das histórias em quadrinhos (HQs).

As temáticas tratadas nas HQs são as mais diversas. Alguns dos temas abordados são o contrato de trabalho, segurança na construção civil, assédios moral e sexual, estágio, inclusão social e trabalhos escravo, infantil e doméstico.

Todas as revistas podem ser lidas ou baixadas gratuitamente através do site do projeto, no endereço http://mptemquadrinhos.com.br/