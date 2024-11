EDAP realiza Workshop Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho

A Edap (Escola Diadema de Administração Pública) realiza no próximo dia 22 de novembro, sexta-feira, das 8h às 13h, no Auditório do Quarteirão da Saúde (Avenida Antonio Piranga, 700 – Centro), o Workshop Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho. O encontro é voltado a todos os servidores da Prefeitura e conta com a parceria do MPT (Ministério Público do Trabalho) e da Fundacentro. As inscrições para participar do evento podem ser feitas no link https://edapsistema.diadema.sp.gov.br/form_inscricoes_email_novo/form_inscricoes_email_novo.php.

“A realização do workshop tem como objetivo proporcionar aos servidores conhecimentos práticos que ajudem na segurança e prevenção de acidentes de trabalho nos ambientes físicos das secretarias, além de outras questões voltadas à qualidade de vida do trabalhador (saúde mental, discriminação, assédio e violência no ambiente de trabalho)”, afirma Odair Cabrera, Secretário de Administração e Gestão de Pessoas. O Workshop terá a participação de três especialistas: Eliana Pintor; Solange Regina Schaffer; e Tatiana Costa de Figueiredo Amormino.

A psicóloga Eliana Pintor, Interlocutora de Saúde do Trabalhador/a no ABC Paulista pela Secretaria Estadual de Saúde, falará sobre “Saúde Mental no Trabalho: desafios para garanti-la no século XXI”. Ela é especialista em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, Mestre em Psicologia da Saúde, docente do Curso Saúde Mental Relacionada ao Trabalho e integrante do Núcleo Semente – Saúde Mental e Direitos Humanos relacionados ao Trabalho – ambos do Instituto Sedes Sapientiae (de formação educacional conjunta de psicologia e filosofia).

Solange Regina Schaffer vai apresentar o tema “Discriminação, Assédio e Violência no Trabalho: como prevenir e dialogar”. Ela é, desde 1987, servidora pública federal da Fundacentro (instituição pública federal que estuda e pesquisa as condições de trabalho, com o objetivo de promover a segurança e a saúde dos trabalhadores). Graduada em Pedagogia, Especialista em Higiene do Trabalho, Mestre em Gestão da Saúde no Trabalho e Meio Ambiente, e Doutora em Ciências Humanas e Sociais, também atua nos temas de pesquisa sobre relações de poder institucionais no trabalho; política pública de diversidade e de jovens trabalhadores; saúde mental no trabalho; e riscos psicossociais no trabalho, incluindo violência, assédio e discriminação.

Para fechar o evento a Procuradora do Trabalho no Município de São Bernardo do Campo, Tatiana Costa de Figueiredo Amormino, palestra sobre “Prevenção e Segurança no Trabalho: construindo um ambiente saudável e sustentável para os servidores municipais”.

Projeto MPT em Quadrinhos

Além do workshop, a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (Sagep) também enviou a todos os funcionários, via email, as cartilhas em formato PDF (Portable Document Format) do Projeto MPT em Quadrinhos – edições nº 37, “Constituição Federal e MPT – 30 Anos” e nº 1, “O Trabalhador e Seus Direitos”. O PDF é um formato de arquivo ideal para visualização e impressão de documentos, e amplamente utilizado.

O objetivo do MPT em Quadrinhos é levar à sociedade informações sobre o direito trabalhista de forma lúdica e intuitiva, por meio dos recursos simples das histórias em quadrinhos (HQs).

“A leitura desse material é de extrema importância para conhecer os fatores de risco e, assim, prevenir os acidentes no trabalho. Mais do que a leitura de uma simples cartilha, é a oportunidade única de aprendizado, tendo em vista a relevância dos temas e, principalmente, sua abordagem lúdica”, afirma João Vaz, coordenador da Edap.

As temáticas tratadas nas HQs são as mais diversas. Alguns dos temas abordados são o contrato de trabalho, segurança na construção civil, assédios moral e sexual, estágio, inclusão social e trabalhos escravo, infantil e doméstico.

Todas as revistas podem ser lidas ou baixadas gratuitamente através do site do projeto, no endereço http://mptemquadrinhos.com.br/

Sobre a Edap

A Edap é a escola de governo e administração pública da Prefeitura de Diadema. Atualmente ligada à Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (Sagep), ela foi criada pela Lei Complementar n. 185, de 8/10/2003, sendo um espaço de formação, capacitação e treinamento dos servidores municipais de Diadema.

A Escola tem por finalidade oferecer ao servidor público municipal os instrumentos necessários ao seu aperfeiçoamento e constante capacitação técnica; incentivar e propiciar, de forma permanente, o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público municipal; e promover a reflexão e a avaliação constantes das práticas cidadãs.

Ministério Público do Trabalho

O MPT é a sigla para Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público da União (MPU). O MPT tem como objetivo defender os interesses sociais e individuais, a ordem jurídica e o regime democrático no âmbito das relações de trabalho.