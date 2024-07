Duo Amanas, de São Bernardo, lança novo single Vem Dançar

O Duo Amanas, composto pelas talentosas irmãs Mariana e Giselle Sancar, está prestes a lançar seu novo single, intitulado Vem Dançar. A música estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 2 de agosto. Para garantir o acesso antecipado, acesse o link de pré-save, disponível em todas as plataformas digitais.

Vem Dançar foi escrita durante a pandemia, em 2020. Mariana encontrou inspiração enquanto observava seu companheiro da época apressando-se para lavar a louça. “Cheguei para ele e falei para ele Vem Dançar”, conta a artista. Essa simples frase deu início a uma melodia que celebra a vida nas pequenas coisas cotidianas, trazendo brilho e movimento para a rotina. Após escrever a letra, Mariana levou a composição para Giselle, e juntas, desenvolveram a melodia ao longo de um mês.

Lançamento do videoclipe

O aguardado videoclipe de Vem Dançar será lançado no canal oficial do YouTube do Duo Amanas no dia 9 de agosto.

O projeto Vem Dançar foi contemplado pelo Edital Paulo Gustavo, na categoria conteúdo digital N°21/2023 – São Bernardo do Campo.

Sobre o Duo Amanas

O Duo Amanas é formado pelas irmãs Mariana e Giselle Sancar, moradoras de São Bernardo do Campo, com influências musicais singulares: enquanto Mariana ouve mais MPB, bossa nova e samba, Giselle prefere músicas pop internacionais. A união dessas duas vozes resultou em um “boom” de sonoridade diferenciada, fazendo com que o duo fosse conhecido por seus mashups de músicas covers e posteriormente em composições autorais.

A dupla já fez vários shows no Grande ABC e em São Paulo, incluindo apresentações nas Fábricas de Cultura de SP, no Teatro Elis Regina, na Câmara de Cultura de SBC e na programação do Música no Metrô realizado pelo Metrô de São Paulo.

Em 2017, participaram do concurso Women’s Music Event, onde a Niely Gold, em parceria com a VEVO, selecionou compositoras de todo o país. O Duo Amanas ficou entre as cinco finalistas do Brasil com a música autoral Nem Tudo é Blue, tendo a oportunidade de participar do evento juntamente com nomes como Elza Soares, Pitty, Karol Conka, As Baías, Preta Gil e outras grandes artistas. Em 2018, participaram do reality musical Canta Comigo na Record, ganhando ainda mais reconhecimento.

Lançamento Duo Amanas – Vem dançar

Quando? 2 de agosto

Onde? Todas as plataformas digitais

Para garantir o acesso antecipado, acesse o link de pré-save

Videoclipe de Vem Dançar

Quando? 9 de agosto

Onde? Canal do Youtube oficial do Duo Amanas