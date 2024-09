Dino 4 Fun chega ao São Bernardo Plaza Shopping

O São Bernardo Plaza Shopping apresenta uma nova atração que vai encantar os pequenos: o evento Dino 4 Fun. Com a temática do Mundo dos Dinossauros, essa experiência promete divertir crianças de até 10 anos com aventuras únicas e memoráveis.

Na área especialmente montada na Praça Central de Eventos, as crianças podem se aventurar em uma piscina de bolinhas, explorar um circuito que dá acesso a dois escorregadores e desafiar suas habilidades em um vulcão de escalada super dinâmico. Além disso, dinossauros estão expostos para garantir fotos divertidas.

O evento é voltado para crianças de diferentes faixas etárias. Crianças de zero a três anos e 11 meses devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. Já as crianças de quatro a 10 anos podem aproveitar a diversão com o auxílio de monitores no local. Crianças com deficiência têm desconto de 50% mediante apresentação de laudo e devem estar acompanhadas por um responsável.

Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do empreendimento, destaca: “Aqui, no São Bernardo Plaza, nós estamos sempre antenados às tendências e procuramos trazer experiências para toda a família. Sabemos o quanto o universo dos dinossauros traz essa magia e diversão para as crianças e, por isso, o Dino 4 Fun vem reforçar esse nosso compromisso”.

Serviço – Dino 4 Fun

Data: até 27/10

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: Praça Central de Eventos – Shopping São Bernardo

Valores:

· 20 minutos: R$35,00

· 30 minutos: R$45,00

· 45 minutos: R$50,00

· 60 minutos: R$60,00