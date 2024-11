Dicas para aproveitar as promoções da Black Friday com segurança

A proximidade da Black Friday, marcada para 29 de novembro, e da Cyber Monday, em 2 de dezembro, trazem a promessa de bons descontos e ofertas imperdíveis acompanhadas do aumento nas tentativas de golpes virtuais. Ualace Lugo, docente de Tecnologia da Informação do Senac São Bernardo do Campo, chama a atenção para os riscos e compartilha recomendações de segurança para consumidores digitais.

Conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o comércio eletrônico brasileiro deve faturar R$ 11,63 bilhões neste período, um crescimento de 10,18% em relação ao ano passado. Essa época de promoções é propícia para antecipar as compras de fim de ano e conseguir descontos em produtos como eletrônicos, moda e itens de beleza. No entanto, apesar da divulgação maciça quanto à proteção na hora da compra, as fraudes estão cada vez mais sofisticadas e enganam até mesmo usuários experientes.

Esse cenário se reflete na Pesquisa do DataSenado, instituto do Senado Federal, que revela que 24% dos brasileiros perderam dinheiro em golpes digitais no último ano. “Há uma frase muito apropriada para esse período: não existe golpe antigo, existe aquele que ainda não caímos. É fundamental estar atento aos sinais e adotar boas práticas recomendadas de segurança”, comenta Ualace. O docente elencou os golpes mais comuns nesta época, como evitá-los e trouxe dicas para realizar compras seguras.

Golpes mais comuns e como evitá-los

Golpe da mudança de WhatsApp: falsários criam contas utilizando a foto de alguém conhecido ou de uma empresa para enviar promoções falsas ou solicitar transferências via Pix. “Se desconfiar, ligue diretamente para a pessoa. Um caso recente envolveu um golpista que se passou pela filha de uma vítima, mas seu modo de falar a entregou, chamando a mãe de ‘senhora’, algo incomum entre elas. Isso gerou desconfiança e evitou a perda”, conta.

Sites falsos: é comum o surgimento de páginas que imitam os originais. “Analise como você chegou ao site. Se a promoção veio de redes sociais, acesse a oficial. Verifique sempre a barra de endereços, pois letras trocadas podem indicar fraudes. Sites respeitáveis costumam solicitar cadastro antes da compra; se você for redirecionado para a área de pagamento sem isso, pode ser uma fraude”, orienta Ualace.

Promoções imperdíveis: o docente adverte: “desconfie de preços muito abaixo do mercado e de sites novos. Sempre verifique a origem da promoção e se o site exibe um cadeado no canto inferior, indicando sua certificação”.

Phishing: mensagens e e-mails falsos são frequentes nesse período. “Se você não se cadastrou para receber essas mensagens, fique atento. Nunca clique em links sem verificar, especialmente durante as promoções”, enfatiza.

Fraudes de pagamento: golpistas também utilizam sites falsos para coletar dados de pagamento. “Recomendo o uso de cartões digitais temporários, que têm validade de 24 horas. Eles são mais seguros e protegem o consumidor de vazamentos de dados”, sugere Ualace.

Recomendações para transações online

A orientação é optar por cartões digitais, e para pagamentos à vista, utilizar um cartão de crédito virtual de compra única. “Esses cartões podem ser usados para compras parceladas, oferecendo uma camada adicional de segurança. É essencial verificar quem será o destinatário antes de finalizar o pagamento, especialmente em transações via Pix”, afirma.

Proteção de dados pessoais e financeiros

Desconfiar de qualquer loja na internet, mesmo as mais conhecidas, é fundamental. “Sempre confirme o endereço na barra de endereços e evite reutilizar senhas. Se suas senhas vazarem, os golpistas podem tentar acessá-las em outros sites. Também é recomendável não deixar o número do cartão cadastrado em sites que você não utiliza frequentemente”, alerta o docente.

Acesso para e-mails promocionais com segurança

Ualace aconselha cuidado redobrado com e-mails e alerta para nunca clicar em links sem verificar. Uma boa prática, segundo ele, é testar o link copiando-o e colando em sites de verificação. “Se você não se inscreveu para receber as ofertas, questione a segurança do acesso e como seus dados foram obtidos”, enfatiza.

Além disso, ao se cadastrar em um site de compras pela internet, o docente recomenda incluir o nome do site ou loja no e-mail, por exemplo: [email protected]. Dessa forma, é possível saber a origem de qualquer possível uso indevido dos seus dados.

Ferramentas úteis para verificar sites

Procon (procon.sp.gov.br): informações sobre direitos do consumidor.

Reclame Aqui (reclameaqui.com.br): avaliações e reclamações sobre empresas.

Site Confiável (siteconfiavel.com.br): verificação de links e sites.

URL Void (urlvoid.com): analisa URLs para detectar sites maliciosos.

PhishTank (phishtank.org): banco de dados colaborativo para verificar sites de phishing.

VirusTotal (virustotal.com): analisa arquivos suspeitos, domínios, IPs e URLs.

Para finalizar, o docente compartilha uma dica valiosa: “Com o impulso de aproveitar boas ofertas, muitas vezes deixamos de lado os cuidados necessários. Se você economizou para essas compras, não se arrisque por um desconto. O mais importante é ter garantias de que está realizando uma compra segura.”

No Senac São Bernardo do Campo, todos os cursos livres e técnicos da área de Tecnologia da Informação abordam questões de segurança cibernética. Para 2025, a unidade terá novos títulos específicos, disponíveis para matrículas a partir de 14/11: Cibersegurança: mantenha suas informações seguras no ambiente digital, Segurança em servidores Linux, Segurança em servidores Windows e Segurança da Informação, Defesa Cibernética e Pentest.